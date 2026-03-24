Ağlayan Gelin açtı: Yılda sadece 20 gün görünüyor… Koparanın cezası servet değerinde

Kütahya’nın Simav ilçesi, her yıl mart ve nisan aylarında “Ağlayan gelin” ve “Hüzün çiçeği” isimleriyle de bilinen ters lalelere ev sahipliği yapıyor. Ters laleyi koparmanın cezası, 2025 yılı itibarıyla 577 bin lira…

Ters lale, mahallede birçok evin bahçesinde göz alıcı bir şekilde açarak adeta görsel bir şölen sunuyor. Mahalle sakinlerinden ev hanımı Habibe Dağhan, bahçesinde yıllardır büyük bir özenle yetiştirdiği ters lalelerle doğa tutkunlarını hayran bırakıyor. Eşi Necdet Dağhan ile sakin bir hayat süren Dağhan, aynı zamanda Alzheimer hastası annesine de bakıyor.

51 yıl önce Demirci ilçesine bağlı İrişler köyünden Simav’a gelin geldiğini anlatan Dağhan, ters lalelerin o dönemden beri bahçelerinde açtığını belirterek, “Bu eve ilk geldiğimde bu çiçek zaten buradaydı. Her yıl aynı zamanda açıyor. Ama bu güzellik sadece 20 gün sürüyor” dedi.

Çiçeklerin her yıl mart ayının ortalarında açtığını ifade eden Dağhan, “İnsanlar bu çiçeği görmek için uzaklara gidiyor ama gerek yok. Buyursunlar Simav Öreğler Mahallesi’ne gelsinler. Hem misafirimiz olsunlar hem de bu güzelliği yerinde görsünler” diye konuştu.

Doğal yaşamı ve bahçeciliği çok sevdiğini dile getiren Habibe Dağhan, ters lale soğanlarını zaman zaman komşularıyla paylaştığını ve mahallede bu nadir güzelliğin daha da yaygınlaşmasını istediğini sözlerine ekledi.

TERS LALE

Ters lale, bilimsel adıyla Fritillaria imperialis (İmparator Lalesi veya Taçgüvercin), zambakgiller (Liliaceae) familyasından soğanlı bir bitki türüdür. Halk arasında en çok “Ağlayan Gelin” ve “Hüzün Çiçeği” isimleriyle bilinir.

Çiçekleri yere doğru sarkık (ters) durduğu ve sabahları çiçeklerin ucundan su damlaları sarktığı için bu isimleri almıştır.

Özellikleri

• Görünüm: Tek bir gövde üzerinde genellikle 4-6 adet (bazen daha fazla) çan şeklinde, sarkık çiçek açar. Çiçeklerin üzerinde taç benzeri yapraklar bulunur. Boyu genellikle 50-120 cm arasında değişir.

• Renkler: En yaygın turuncu, kırmızı, sarı tonları; nadiren beyaz veya mor-sarı karışımları görülür.

• Çiçeklenme: Mart-Nisan aylarında (yüksek rakımlarda nisan-mayıs) açar. Ömrü çok kısadır; yılda sadece 15-20 gün çiçekli kalır.

• Diğer özellikler: Soğanlıdır, soğuk iklimleri sever. Yaprakları kiremit dizilişli ve parlaktır. Çok soğuk havalarda yaprakları donabilir ama ısınınca toparlanır. Yüksek dağlık, meyilli, humuslu-kumlu ve iyi drenajlı topraklarda yetişir (genellikle 1000-3000 metre rakım).

• Sembolizm: Anadolu kültüründe hüzün, tevazu, kavuşamayan aşk ve acıyı simgeler. Efsanelere göre Hz. Meryem’in gözyaşlarından, Kerbela olayından veya Ferhat ile Şirin’in ayrılığından doğduğu anlatılır.

TÜRKİYE'DE HANGİ BÖLGE VE İLLERDE ÇOK GÖRÜLÜR?

Türkiye, ters lale çeşitliliği bakımından dünyanın en zengin ülkesidir. Toplam 57 Fritillaria türünden 34’ü endemiktir (yalnızca Türkiye’de bulunur).

Doğal olarak en çok Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde görülür:

• Ana vatanı: Hakkari (özellikle Cilo Dağları, Şemdinli, Yüksekova) – burası gen merkezi kabul edilir.

• Diğer başlıca iller: Van, Tunceli, Adıyaman, Şırnak, Erzurum, Bingöl, Diyarbakır, Bitlis, Malatya, Elazığ.

• Ayrıca Akdeniz ve bazı iç bölgelerde (Kahramanmaraş, Hatay, Antalya, Muğla vb.) endemik türler yetişir.

Kütahya’nın Simav ilçesi (Öreğler Mahallesi) gibi yerlerde de bahçelerde yıllardır özenle yetiştirilerek korunmakta ve görsel şölen sunmaktadır.

KOPARMANIN CEZASI VE KORUMA DURUMU

Ters lale nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Çevre Kanunu kapsamında koruma altındadır. Doğadan koparmak, soğanını sökmek veya zarar vermek yasaktır.

Cezası: 2025 yılı itibarıyla 577.000 TL idari para cezası uygulanmaktadır (her yıl yeniden değerleme oranına göre güncellenir). Bu ceza, biyolojik çeşitliliği tahrip suçu kapsamında kesilir ve oldukça caydırıcıdır.

Bu yüzden doğada sadece gözlemleyin, lütfen dokunmayın. Yetiştiricilerden yasal soğan alarak bahçenizde çoğaltabilirsiniz.

Yetiştirme: Sonbaharda soğan dikilir. Güneşli, meyilli arazi ve su birikmeyen.

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
