Ağız kokusunu anında sıfırlayan 5 etkili yöntem: Nefesiniz mis gibi kokacak
Ağız kokusundan şikayetçi misiniz? Sabahları, uzun süre aç kaldığınızda ya da gün içinde fark etmeden oluşan ağız kokusu, özgüveni düşürüyor ve sosyal hayatı zorlaştırıyor. Ancak birkaç basit ve doğal yöntemle kokuyu anında sıfırlamak ve saatlerce ferah nefes sahibi olmak mümkün.Derleyen: Hava Demir
Uzmanlar, ağız kokusunun en büyük sebebinin dil üzerindeki bakteriler olduğunu vurguluyor. İşte bugün hemen uygulayabileceğiniz, etkisi kanıtlanmış pratik çözümler;
1- Dilinizi mutlaka temizleyin
Diş fırçaladıktan sonra dil temizleyici veya yumuşak kıllı fırçayla dilinizi nazikçe kazıyın. Bu basit adım, ağız kokusunun %70-80’ini ortadan kaldırabiliyor
2-Maydanoz ve karanfili alışkanlık haline getirin
Yemek sonrası birkaç dal taze maydanoz çiğnemek veya 1-2 adet karanfili 5-10 dakika ağzınızda tutmak, doğal antibakteriyel etkisiyle nefesi hızla tazeliyor.
3-Yeşil çay için
Günde 2 fincan şekersiz yeşil çay, içerdiği polifenoller sayesinde ağızdaki kötü kokuya neden olan bakterileri azaltıyor.
4-Bol su içmeyi ihmal etmeyin
Ağız kuruluğu bakterilerin en büyük dostu. Gün boyu düzenli su içmek, tükürük akışını artırarak kokuyu doğal yoldan engelliyor
5-Sakız ve naneli şeker yerine kaynağı yok edin
Geçici çözümler yerine yukarıdaki alışkanlıkları birleştirin; böylece ağız kokusu sorunu kalıcı olarak büyük ölçüde ortadan kalkıyor.
Bu yöntemleri düzenli uyguladığınızda, sabahları bile aç karnına ferah nefes alabilir, gün boyu kendinize güvenle konuşabilirsiniz.