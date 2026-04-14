14 Nisan 2026 Salı
Adada'da 17 asırlık sır perdesi aralanıyor: Meclis kararıyla inşa edilmişti…

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde bulunan Adada Antik Kenti'nde sürdürülen arkeolojik kazılar, kentin yaklaşık 17 yüzyıl boyunca kesintisiz yerleşime sahne olduğunu ve oldukça gelişmiş bir idari yapıya sahip bulunduğunu ortaya koyuyor.

Antik dönemde Pisidia bölgesinin en stratejik yerleşimlerinden biri olan Adada, Anadolu tarihine önemli ışık tutuyor.

17 asırlık kesintisiz yaşam izleri taşıyan kentte, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında kazı çalışmaları yürütülüyor.

Süleyman Demirel Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ahmet Mörel, kentin Helenistik dönemden Geç Antik döneme kadar uzanan yaklaşık 17 asırlık bir sürekliliğe sahip olduğunu söyledi.

Mörel, bu durumun Adada'yı bölgedeki nadir örneklerden biri haline getirdiğine dikkati çekti.

Adada'nın antik ulaşım ağları içindeki özgün konumuna işaret eden Mörel, "Kentimiz, Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen ana askeri yol Via Sebaste üzerinde bulunmadığı gibi bu hatta bağlanan bir kol da değildir.

Adada, tamamen bağımsız bir rota üzerinde konumlanmıştır. Bu stratejik güzergah, kenti bölge içi ulaşımda önemli bir merkez ve kültürel kavşak noktası haline getirmiştir. Özellikle Aziz Pavlus'un seyahatleri sırasında izlediği rotaların bu bağımsız yol ağıyla kesişmesi, kentin değerini daha da belirginleştirmektedir." dedi.

"GELECEĞE MİRAS PROJESİ" İLE ÇALIŞMALAR İVME KAZANDI

Antalya'dan başlayarak Sütçüler üzerinden Adada'ya uzanan "Saint Paul Yolu"nun inanç turizmi açısından kritik bir hac rotası olduğunu belirten Mörel, kazıların 2021 yılından bu yana yoğunlaştığını kaydetti.

Mörel, çalışmaların 2024 itibarıyla "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına alındığını dile getirerek, "2026 yılında da bu vizyonla çalışmalarımız güçlenerek devam etmekte.

Bu süreçte, inanç sistemlerindeki dönüşümü yansıtan mimari yapılar ile 'katekümenlik' olarak adlandırılan eğitim alanlarına ilişkin somut arkeolojik verilere ulaştık." diye konuştu.

İDARİ YAPI MECLİS DAYALI

Adada'nın en dikkat çekici özelliklerinden birinin gelişmiş idari yapısı olduğunu anlatan Mörel, şunları kaydetti: "Elde ettiğimiz bulgular, kentteki tüm kamusal yapıların meclis kararıyla inşa edildiğini ortaya koymakta, bu da dönemindeki yerel yönetim anlayışının ne kadar gelişmiş olduğunu göstermekte.

Görkemli ve büyük ölçüde ayakta kalan yapılarıyla Adada, hem bilim dünyası hem de kültür turizmi açısından büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA
