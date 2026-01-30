Acun Ilıcalı’dan ilk göz ağrısı 36 yaşında: Paylaşımı duygulandırdı

Özel hayatı kadar kariyeriyle de sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı’nın dört kızı bulunuyor. Ilıcalı, en büyük kızı Banu’dan ise iki kız torun sahibi. Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü yapımcı, ilk göz ağrısı olan Banu’nun yeni yaşını sosyal medya paylaşımıyla da kutladı.