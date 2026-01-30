Özel hayatı kadar kariyeriyle de sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı’nın dört kızı bulunuyor. Ilıcalı, en büyük kızı Banu’dan ise iki kız torun sahibi. Kızlarına olan düşkünlüğüyle bilinen ünlü yapımcı, ilk göz ağrısı olan Banu’nun yeni yaşını sosyal medya paylaşımıyla da kutladı.
Acun Ilıcalı’dan ilk göz ağrısı 36 yaşında: Paylaşımı duygulandırdı
Ayça Çağla Altunkaya ile evliliğini mutlu bir şekilde sürdüren Acun Ilıcalı, en büyük kızı Banu Ilıcalı’nın 36. yaş gününü aile arasında düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı. Sıcak ve samimi anların yaşandığı doğum günü buluşmasına Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ da katıldı.Derleyen: Hande Karacan
Aile bireylerinin bir araya geldiği doğum günü kutlamasında keyifli ve duygusal anlar yaşandı. Organizasyona Banu Ilıcalı’nın annesi Seda Başbuğ’un da katılmasıyla aile tablosu tamamlandı.
“BENİM İLK GÖZ AĞRIM”
Acun Ilıcalı, kızıyla birlikte çekilen kareleri paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
“Canım kızım, benim ilk göz ağrım… İyi ki doğdun. Beni hep mutlu ettin, hiç üzmedin. Allah bize daha nice mutlu günler nasip etsin. Seni çok seviyorum.”
ACUN ILICALI’NIN EVLİLİKLERİ
Ünlü televizyoncu bugüne kadar dört kez evlendi.
İlk Eşi: Seda Başbuğ
Acun Ilıcalı’nın ilk evliliği Seda Başbuğ ile oldu. Bu evlilikten 1990 doğumlu Banu Ilıcalı dünyaya geldi. Ilıcalı, kızı Banu sayesinde Begüm isimli bir toruna da sahip.
İkinci Eşi: Zeynep Ilıcalı
İkinci evliliğini Zeynep Ilıcalı ile yapan Acun Ilıcalı’nın bu birliktelikten Leyla ve Yasemin adında iki kızı bulunuyor.
Üçüncü Eşi: Şeyma Subaşı
Acun Ilıcalı, üçüncü evliliğini Şeyma Subaşı ile yaptı. 2018 yılında sona eren bu evlilikten Melisa adında bir kızı dünyaya geldi.
Dördüncü Eşi: Ayça Çağla Altunkaya
Ilıcalı, son evliliğini Ayça Çağla Altunkaya ile gerçekleştirdi. Altunkaya’nın, Ilıcalı’nın kızı Melisa ile de oldukça iyi anlaştığı biliniyor.
KAYINVALİDESİ GÜNDEM OLDU
Kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile evlenen Acun Ilıcalı’nın kayınvalidesi İlknur Altunkaya da sosyal medyada dikkat çekti. Anne-kızı yan yana gören kullanıcılar, “Kızından daha genç”, “Gerçekten annesi mi?”, “Abla-kardeş gibiler” gibi yorumlar yaptı.