Futbol yatırımlarına İngiltere’de Hull City’yi satın alarak başlayan Acun Ilıcalı, ardından Slovenya ekibi NK Maribor’un da sahibi olmuştu.
Acun Ilıcalı futbol takımını satma kararı aldı: Premier Lig'den talip çıktı
Acun Ilıcalı, beklentilerini karşılayamayan NK Maribor’u satmaya hazırlanıyor; kulüp için talep edilen rakam yaklaşık 9 milyon euro. Premier Lig'den talip çıktı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
MARIBOR OLMADI!
Ancak Ilıcalı’nın beklentileri karşılayamayan performansın ardından Maribor’u satmaya karar verdiği bildirildi.
Sloven basınına göre, iki yıl önce satın aldığı Maribor’a yaptığı yatırımlar sahada karşılığını bulamadı. Kupasız geçen yılların ardından bu sezon da şampiyonluğun kaçması, satışı gündeme getiren son etken oldu.
PREMIER LİG'DEN TALİP
Potansiyel yatırımcıların kulübe ilgi gösterdiği belirtilirken, kulübü satın almak isteyen isimlerden birinin Premier Lig ekibi Nottingham Forest ve Olympiakos’un sahibi Evangelos Marinakos olduğu ifade edildi.
Acun Ilıcalı’nın NK Maribor için beklentisinin yaklaşık 9 milyon euro civarında olduğu aktarıldı.
Slovenya Ligi'nde bu sezon 27 maç oynayan Maribor, 47 puanla lider Celje’nin 12 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor.