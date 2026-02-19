Kanal D’de yayınlandığı dönemde büyük beğeni toplayan “Acemi Cadı” dizisinde canlandırdığı “Ayşegül” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Merve Boluğur, uzun süredir herhangi bir dizi ya da film projesinde yer almıyor.
Acemi Cadı’nın Ayşegül’ü Merve Boluğur kendini tiye aldı: ‘Al şu parayı erkek seçimlerimi düzelt lütfen!’
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla bir kez daha gündeme oturdu. Güzel sanatçının esprili ve çarpıcı paylaşımı, takipçileri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.Cansu İşcan
Buna rağmen sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Boluğur, birkaç ay önce paylaştığı kısa bir videonun altına “Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum” yazarak dikkatleri üzerine çekmişti.
Bu esprili ifade, hayranlarını epey şaşırtmış ve meraklandırmıştı. Paylaşımın ardından oyuncunun özel hayatında yeni bir ilişki olup olmadığı tartışılmaya başlanmış, sosyal medyada “yeni aşk” söylentileri hızla yayılmıştı.
KENDİNİ Tİ’YE ALDI
Boluğur’un en son paylaşımında kullandığı not ise oldukça net ve vurucuydu: “Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen.” Bu kısa ama güçlü cümle, hem samimi hem de iğneleyici bir üslup taşıyor. Oyuncu, ilişki tercihleri yüzünden yöneltilen eleştirilere esprili ve kendinden emin bir yanıt vermiş oldu.
MERVE BOLUĞUR KİMDİR?
Merve Boluğur, Türk dizi ve sinema oyuncusu ile mankendir. 16 Eylül 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Anne tarafı Yugoslav göçmeni, baba tarafı İzmir kökenlidir. Nişantaşı'nda büyümüş, Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra modellik yapmaya başlamış ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim almıştır.
Oyunculuk kariyerine reklam filmleriyle adım atan Boluğur, asıl ününü 2006-2007 yıllarında Kanal D'de yayınlanan fantastik gençlik dizisi Acemi Cadı'da canlandırdığı Ayşegül karakteriyle kazanmıştır (bu dizi, Sabrina the Teenage Witch'in Türk uyarlamasıdır).
Ardından Küçük Sırlar (Gossip Girl uyarlaması), Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl'da Nurbanu Sultan rolü, Aşk Yeniden, Kül ve Ateş, İçimdeki Fırtına gibi yapımlarda rol almıştır. Bir dönem setlerden uzak kalmış olsa da sosyal medyayı aktif kullanmaya devam etmektedir ve Instagram'da milyonlarca takipçisi vardır.
Özel hayatında dikkat çeken gelişmeler yaşanmıştır: 2015'te şarkıcı Murat Dalkılıç ile evlenmiş, ancak 2017'de boşanmışlardır. 2022'de Mert Aydın ile kısa süreli bir evlilik yapmış (53 gün sürdüğü belirtilen) ve bu da boşanmayla sonuçlanmıştır. İki evliliğin ardından "doğru erkeği bulamadım" açıklamaları yapmıştır.
Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları nedeniyle sıkça tartışma konusu olmuştur.
İşte öne çıkan bazıları:
Eski eşi Murat Dalkılıç ile ilgili ayrılık sebepleri, barışma iddiaları ve "adını duymak bile istemiyorum" tarzı tepkileri yıllarca gündem yarattı; 2022-2025 arası çeşitli röportajlarda ve sosyal medyada bu konu tekrar tekrar konuşuldu.
2023'te deprem felaketi döneminde paylaştığı bikinili poz büyük tepki çekti; "Ülke bu haldeyken..." eleştirileriyle karşılaştı.
Sokak röportajlarında muhabirlerle yaşadığı sert tartışmalar (örneğin 2021 ve 2022'de "İnsan değilsiniz" dediği olaylar) viral oldu.
2025-2026 döneminde sosyal medyada erkeklere yönelik ironik ve sert paylaşımları (örneğin "Sabancı değilseniz kadınlar sizi paranız için kullanır" tarzı çıkışlar, "Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt" gibi esprili ama iğneleyici notlar) geniş yankı uyandırdı; "çapkın erkekler"e veryansın etmesi gündem oldu.
Aldatma konusunda pişman olmadığını belirten açıklamaları ve "piyasadan silindiği" iddiaları (bazı yorumlarda Hande Erçel ile kıyaslanarak) tartışma yarattı.
Selen Görgüzel gibi isimlerle karşılıklı söz düelloları ve "kavga" iddiaları da magazin gündemine oturdu.
Genel olarak Boluğur, esprili ama dobra üslubu, ilişki tercihleri hakkındaki samimi çıkışları ve sosyal medya etkileşimiyle hem seven hem eleştiren geniş bir kitleye sahip bir oyuncu olarak tanınır. Son yıllarda daha çok sosyal medya üzerinden gündeme gelmektedir.