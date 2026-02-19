Acemi Cadı’nın Ayşegül’ü Merve Boluğur kendini tiye aldı: ‘Al şu parayı erkek seçimlerimi düzelt lütfen!’

KENDİNİ Tİ’YE ALDI

Boluğur’un en son paylaşımında kullandığı not ise oldukça net ve vurucuydu: “Al şu parayı erkek seçimlerini düzelt lütfen.” Bu kısa ama güçlü cümle, hem samimi hem de iğneleyici bir üslup taşıyor. Oyuncu, ilişki tercihleri yüzünden yöneltilen eleştirilere esprili ve kendinden emin bir yanıt vermiş oldu.