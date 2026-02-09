ATV’nin ilgiyle izlenen polisiye dizisi A.B.İ. yeni bölümleriyle gündemde kalmayı sürdürüyor. Dizide yönetmen koltuğunda Cem Karcı bulunurken başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu paylaşıyor. Birsen Altuntaş’ın haberine göre, önümüzdeki hafta ekrana gelecek bölümde hikayeye yeni ve güçlü bir karakter daha katılacak.
A.B.İ. dizisine gelen yeni sürpriz karakter kim: Tansiyon yükselecek
ATV’de yayımlanan A.B.İ. dizisine önümüzdeki haftalarda sürpriz bir karakter dahil oluyor. Behram’ın geçmişinden gelen bu isim, hikayede tansiyonu artıracak ve ana karakterlerin dengelerini değiştirecek.Meyra Özer
ŞİMŞEK KARAKTERİ HİKAYEYİ NASIL SARSACAK?
Yeni gelen isim “Şimşek” kod adlı bir figür olarak tanınıyor ve dizide tansiyonun iyice yükselmesine neden olacak. Bu karakterin, Behram’ın (Diren Polatoğulları) geçmişinden gelen ve izleyiciler tarafından merak edilen bir bağlantı olduğu belirtiliyor. 8. bölüm civarında ekranda belirmesi beklenen Şimşek’in, hem ana karakterler hem de dizi içi dinamikler üzerinde belirgin bir etki yaratacağı konuşuluyor.
A.B.İ., yayınlandığı ilk bölümlerden itibaren reytinglerde başarılı bir grafik çizdi ve izleyici kitlesini hızla genişletti. Dizinin halihazırdaki temposu, karakterler arası ilişkiler ve gerilimli hikâye kapsamı, yeni gelen Şimşek karakteriyle daha da derinleşeceğe benziyor. Bu açıdan izleyiciler, Şimşek’in kim olacağını ve Behram’ın geçmişiyle nasıl bağ kuracağını merakla bekliyorlar.
Henüz bu yeni karakteri kimin canlandıracağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı, ancak sosyal medya ve haber çevrelerinde tahminler ve spekülasyonlar başladı bile. Önümüzdeki bölümler, dizide şimdiye kadar pek görünmeyen hikâye detaylarını gün yüzüne çıkarabilir.