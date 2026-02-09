A.B.İ. dizisine gelen yeni sürpriz karakter kim: Tansiyon yükselecek

ŞİMŞEK KARAKTERİ HİKAYEYİ NASIL SARSACAK?

Yeni gelen isim “Şimşek” kod adlı bir figür olarak tanınıyor ve dizide tansiyonun iyice yükselmesine neden olacak. Bu karakterin, Behram’ın (Diren Polatoğulları) geçmişinden gelen ve izleyiciler tarafından merak edilen bir bağlantı olduğu belirtiliyor. 8. bölüm civarında ekranda belirmesi beklenen Şimşek’in, hem ana karakterler hem de dizi içi dinamikler üzerinde belirgin bir etki yaratacağı konuşuluyor.