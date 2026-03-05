ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor

First Brands Group, 27 Şubat tarihinde yaptığı yeni açıklamada ilk olarak Ohio'da en az dört tesisini kapatarak bin 200’den fazla pozisyonun ortadan kaldırılacağını açıkladı. Şirket, satış sürecinin yürütülmesşne rağmen tesislerde operasyonları sürdürebilecek bir yol bulunamadığı aktardı.