ABD devi First Brands Group, finansman bulma çabalarının sonuçsuz kaldığını duyurarak iflas etti. ABD'li şirket iflas başvurusunun ardından tesislerini kapatarak işten çıkarmalara başlayacak.
ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor
ABD'li otomobil yedek parça şirketi First Brands Group iflas etti. Bin 267 kişi işten çıkarılacak...Dilek Taşdemir
Küresel otomotiv yedek parça üreticisi First Brands Group, 28 Eylül 2025 tarihinde iflas başvurusunda bulunmuştu. Otomotiv yedek parça üreticisi şirket önemli küçülme adımları atma kararı aldı.
Şirket, finansman bulma çabalarından sonuç almadığını belirterek bazı tesislerini kapatma kararı aldı. Dev şirket bin 267 çalışanını işten çıkaracak.
First Brands Group, 27 Şubat tarihinde yaptığı yeni açıklamada ilk olarak Ohio'da en az dört tesisini kapatarak bin 200’den fazla pozisyonun ortadan kaldırılacağını açıkladı. Şirket, satış sürecinin yürütülmesşne rağmen tesislerde operasyonları sürdürebilecek bir yol bulunamadığı aktardı.
İflas sürecindeki şirket, yöneticilerinin dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmasıyla da karşı karşıya.
Öte yandan dolandırıcılık iddiası iflas açıklayan şirketin finansal durumunu daha da zora soluyor.