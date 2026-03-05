Yeniçağ Gazetesi
05 Mart 2026 Perşembe
ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor

ABD'li otomobil yedek parça şirketi First Brands Group iflas etti. Bin 267 kişi işten çıkarılacak...

Dilek Taşdemir
Son Güncelleme:
ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 1

ABD devi First Brands Group, finansman bulma çabalarının sonuçsuz kaldığını duyurarak iflas etti. ABD'li şirket iflas başvurusunun ardından tesislerini kapatarak işten çıkarmalara başlayacak.

ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 2

Küresel otomotiv yedek parça üreticisi First Brands Group, 28 Eylül 2025 tarihinde iflas başvurusunda bulunmuştu. Otomotiv yedek parça üreticisi şirket önemli küçülme adımları atma kararı aldı.

ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 3

Şirket, finansman bulma çabalarından sonuç almadığını belirterek bazı tesislerini kapatma kararı aldı. Dev şirket bin 267 çalışanını işten çıkaracak.

ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 4

First Brands Group, 27 Şubat tarihinde yaptığı yeni açıklamada ilk olarak Ohio'da en az dört tesisini kapatarak bin 200’den fazla pozisyonun ortadan kaldırılacağını açıkladı. Şirket, satış sürecinin yürütülmesşne rağmen tesislerde operasyonları sürdürebilecek bir yol bulunamadığı aktardı.

ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 5

İflas sürecindeki şirket, yöneticilerinin dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla başlatılan soruşturmasıyla da karşı karşıya.

ABD'li otomotiv şirketi iflas etti: Bin 267 çalışan kara kara düşünüyor - Resim: 6

Öte yandan dolandırıcılık iddiası iflas açıklayan şirketin finansal durumunu daha da zora soluyor.

