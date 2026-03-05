ABD'li komutan Jessica Foster gerçek mi? Sosyal medyadaki 'güzel komutan' fotoğraflarının perde arkası

Sosyal medyada üniformalı, güzelliği ile dikkat çeken sarışın Amerikalı komutan olarak tanıtılan "Jessica Foster" isimli bir kadının fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan dijital incelemeler, 875 bin takipçili hesabın yapay zeka ürünü olduğunu ortaya çıkardı.