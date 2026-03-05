Sosyal medyada üniformalı, güzelliği ile dikkat çeken sarışın Amerikalı komutan olarak tanıtılan "Jessica Foster" isimli bir kadının fotoğrafları sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan dijital incelemeler, 875 bin takipçili hesabın yapay zeka ürünü olduğunu ortaya çıkardı.
ABD'li komutan Jessica Foster gerçek mi? Sosyal medyadaki 'güzel komutan' fotoğraflarının perde arkası
ABD- İsrail, İran savaşı 6 gününde sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın da yanında görülen ABD'li kadın komutan sosyal medyada gündem oldu. Güzel komutan bakın kim çıktı.Hava Arabacılar
Beğeni ve yorum yağan paylaşımlar arasında ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump ile birlikte yer aldığı fotoğraflar da var.
Dijital uzmanlar, görsellerdeki anatomik hatalar üzerinden fotoğrafların sahte olduğunu kanıtladı. Çatışma dönemlerinde kamuoyunu manipüle etmek için bu tarz "güven verici" figürlerin yapay zeka ile üretildiğini ifade edildi.
Resmi sorgulamalarla da ABD ordusunda böyle bir ismin bulunmadığı teyit edildi.
875 bin takipçili "Jessica Foster" hesabının, algı yönetimi için kurgulanmış bir "bot hesap" olduğu anlaşıldı.
"Jessica Foster" olayı yapay zekanın tehlikeli bir dezenformasyon aracı olabileceğini bir kez daha gösterdi.