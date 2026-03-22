800 bin liranın aylık faizi uçuşa geçti: İşte banka banka oranlar

Enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra, parasının değerini korumak isteyen vatandaşlar mevduat faizlerine yöneliyor. Peki 800 bin liranın aylık faiz getirisi ne kadar? İşte banka banka oranlar...

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Odea

Faiz Oranı: %43,25

Net Kazanç: 21.438,58 TL

Vade Sonu Tutar: 821.438,58 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 22.855,89 TL

Vade Sonu Tutar: 822.855,89 TL

QNB

Faiz Oranı:%42,75

Net Kazanç: 22.881,21 TL

Vade Sonu Tutar: 822.881,21 TL

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 22.102,14 TL

Vade Sonu Tutar: 822.102,14 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 23.145,21 TL

Vade Sonu Tutar: 823.145,21 TL

Denizbank

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 25.259,59 TL

Vade Sonu Tutar: 825.259,59 TL

HSBC

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 24.961,48 TL

Vade Sonu Tutar: 824.961,48 TL

Akbank

Faiz Oranı: %40,5

Net Kazanç: 23.434,52 TL

Vade Sonu Tutar: 823.434,52 TL

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: %39,75

Net Kazanç: 23.000,55 TL

Vade Sonu Tutar: 823.000,55 TL

Kaynak: Haber Merkezi
