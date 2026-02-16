Hayvanlarla konuşmanın yolu açıldı: Yapay zekâ destekli proje: Earth Species Project

Ancak teknoloji etik soruları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hayvanlara yanlış mesajlar iletilme ve teknolojinin kötüye kullanılması riskine dikkat çekiyor. ESP, bu nedenle araştırmacılar ve etik danışmanlarla birlikte güvenli kullanım protokolleri geliştiriyor.