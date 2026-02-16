Kâr amacı gütmeyen Earth Species Project (ESP), yapay zekâ ve makine öğrenimi kullanarak hayvan iletişimini çözmeyi hedefliyor. Projenin amacı, tehlike altındaki türleri korumak ve insanlar ile doğa arasındaki bağı güçlendirmek.
Hayvanlarla konuşmanın yolu açıldı: Yapay zekâ destekli proje: Earth Species Project
Bilim ve teknoloji dünyası, hayvanlarla iletişimin sınırlarını zorlayan yeni bir projeye odaklandı. Yapay zekâyla hayvanlarla çift yönlü iletişim kurmayı hedefleyen Earth Species Project (ESP), türleri korumayı ve insan-doğa bağını güçlendirmeyi amaçlıyor.Derleyen: Tuğçe Nur Acar
Seattle merkezli Paul G. Allen Family Foundation’dan alınan 1,2 milyon dolarlık fon, ESP’nin geliştirdiği çok modlu modellerin oluşturulmasını destekliyor.
Bu modeller, kuşlardan balinalara, leş kargalarından zebra ispinozlarına kadar pek çok türün seslerini arka plan gürültüsünden ayırarak tespit ve sınıflandırma yapabiliyor.
ESP’nin kurucuları teknoloji dünyasının tanıdık isimlerinden olup; CEO Katie Zacarian eski Facebook çalışanı, Başkan Aza Raskin Center for Humane Technology’nin kurucusu ve Kıdemli Danışman Britt Selvitelle Twitter ekibindendi. Projenin en iddialı hedefi, hayvanlarla iki yönlü iletişim kurmak.
Ancak teknoloji etik soruları da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, hayvanlara yanlış mesajlar iletilme ve teknolojinin kötüye kullanılması riskine dikkat çekiyor. ESP, bu nedenle araştırmacılar ve etik danışmanlarla birlikte güvenli kullanım protokolleri geliştiriyor.
Projede öne çıkan yeniliklerden biri, hayvan seslerine özel tasarlanmış dünyanın ilk büyük ses-dil modeli NatureLM-Audio. Model, binlerce türün seslerini dakikalar içinde analiz ederek, birey sayısını tespit etme ve stres çağrılarını ayırt etme gibi yetenekler sunuyor.
ESP, doğayla insan arasındaki iletişim engelini yapay zekâ ile kırmayı hedeflerken, koruma ve bilim dünyasında çığır açacak bir vizyon sunuyor.