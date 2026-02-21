8 ay önce anne olmuştu: Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez paylaştı

Karaca, kızının yeni karesini şu sözlerle yayınladı:

"Yaz'ın sıkı takipçileri varmış ya çok hoşuma gitti. Evet Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı.

Emzirme + 3 öğün ek gıda devam ediyoruz. Altta iki minnak diş var, uykular az buçuk düzenli günde 3 uyku ama hala destekli uyutuyorum. Hatta geceleri aramızda uyuyor. Evet sormayın, beceremedik yanımızdan ayırma işini. Hatta denemedim bile galiba o isteyene kadar böyle devam edecek."