Ünlü oyuncu, Gizem Karaca kızının son halini paylaştı.
8 ay önce anne olmuştu: Gizem Karaca kızının yüzünü ilk kez paylaştı
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 8 ay önce anne olmuştu. Kızı Yaz'ın yüzünü ilk defa Instagram'da gösteren Karaca, "Yaz'ın sıkı takipçileri varmış, çok hoşuma gitti" dedi.Derleyen: Züleyha Öncü
Karaca, Kemal Ekmekçioğlu ile nikah masasına oturmuş ve 8 ay önce annelik heyecanı yaşamıştı. Sosyal medyada yaptığı paylaşımla kızının yüzünü gösteren Karaca, "Yaz'ın sıkı takipçileri varmış, çok hoşuma gitti" yorumu yaptı.
8 ay önce anne olan Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla beğeni kazanmaya devam ediyor. Annelik heyecanı yaşayan ünlü oyuncu, son paylaşımında kızını anlattı.
Ünlü oyuncu Gizem Karaca, 2017 yılında uzun süredir aşk yaşadığı iş insanı Kemal Ekmekçi ile hayatını birleştirmişti. Ünlü çift 8 ay önce ilk bebeklerine kavuşmuştu. Çift kızlarına 'Yaz' adını vermişti.
Geçtiğimiz haftalarda takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan Gizem Karaca, "Sence Yaz sana öğretiyor- ne öğretecek?" sorusunu yanıtladı.
Karaca yayınladığı hikayede şunları dile getirdi:
"Bence tamamen bana 'sabır' öğretmeye geldi. Çok derin bi soru bu aslında, bunu saatlerce konuşabilirim. Ama kısa ve net tek diyebileceğim şey şu güne kadar yaşadığım, üzüldüğüm, sevindiğim veya dert ettiğim her şey boşmuş."
Karaca, kızının yeni karesini şu sözlerle yayınladı:
"Yaz'ın sıkı takipçileri varmış ya çok hoşuma gitti. Evet Yaz 1 hafta sonra 8 aylık oluyor. 7,5 yazmalıydım. Şu ana kadar yeni güncellemeyle Yaz kendisi oturabiliyor, düşe kalka emekliyor, bir yerlere tutunarak ayağa kalkmalar başladı.
Emzirme + 3 öğün ek gıda devam ediyoruz. Altta iki minnak diş var, uykular az buçuk düzenli günde 3 uyku ama hala destekli uyutuyorum. Hatta geceleri aramızda uyuyor. Evet sormayın, beceremedik yanımızdan ayırma işini. Hatta denemedim bile galiba o isteyene kadar böyle devam edecek."