Yeniçağ Gazetesi
07 Mart 2026 Cumartesi
İstanbul
Anasayfa Astroloji 7 Mart günlük burç yorumları: Aşk mı para mı?

7 Mart günlük burç yorumları: Aşk mı para mı?

Uzman astrologlar, gökyüzündeki hareketlerin burçlar üzerindeki etkilerini değerlendirerek aşk, kariyer ve para konularında dikkat edilmesi gereken noktalara işaret ediyor. İşte 7 Mart günlük burç yorumları...

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık sorun yaratabilir. Özellikle iş veya okul konularında hızlı karar vermek isteyebilirsin. Biraz durup düşünmek sana avantaj sağlayacak. Akşam saatlerinde güzel bir haber moralini yükseltebilir.

BOĞA

Maddi konular gündemine gelebilir. Harcamalarını kontrol etmek bugün önemli olabilir. Aileden biriyle yapılacak bir konuşma seni rahatlatacak. Günün sonunda huzurlu bir ortam arayabilirsin.

İKİZLER

İletişimin çok güçlü. Mesajlar, telefonlar ve yeni tanışmalar gündemde olabilir. Ancak bazı yanlış anlaşılmalar yaşanabilir; net olmaya çalış. Yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir.

YENGEÇ

Bugün biraz duygusal olabilirsin. Geçmişten gelen bir konu tekrar aklına gelebilir. Kendine zaman ayırmak ve dinlenmek iyi gelecek. Yakın bir arkadaşınla konuşmak içini hafifletebilir.

ASLAN

Sosyal çevrende hareketli bir gün. Arkadaşlarınla planlar yapabilir veya yeni bir ortamda dikkat çekebilirsin. Liderlik özelliğin öne çıkıyor. Ancak kibirli görünmemeye dikkat et.

BAŞAK

Sorumlulukların artabilir. İş, ders veya planlarla ilgili yoğunluk yaşayabilirsin. Düzenli ve planlı olman bugün seni başarıya götürecek. Küçük bir başarı moralini yükseltebilir.

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenmek veya farklı planlar yapmak isteyebilirsin. Seyahat, eğitim veya yeni bir proje gündeme gelebilir. Kararsızlık yaşayabilirsin ama iç sesine güven.

AKREP

Derin düşünceler içinde olabileceğin bir gün. Maddi veya duygusal bir konuda önemli bir farkındalık yaşayabilirsin. Güvendiğin kişilerle konuşmak sana iyi gelecek.

YAY

İkili ilişkiler ön planda. Partnerinle veya yakın bir arkadaşınla önemli bir konuşma yapabilirsin. Dürüst ama kırıcı olmayan bir dil kullanman işleri kolaylaştıracak.

OĞLAK

Günlük düzenin ve sorumlulukların ön planda. İşleri yetiştirmek için disiplinli olman gerekebilir. Sağlığına da biraz dikkat et; dinlenmek ihmal edilmemeli.

KOVA

Yaratıcılığın yükseliyor. Hobiler, sanat veya eğlenceli aktiviteler için güzel bir gün. Aşk hayatında sürpriz bir gelişme olabilir. Kendini ifade etmekten çekinme.

BALIK

Ev ve aile konuları gündeminde olabilir. Evde yapılacak küçük değişiklikler sana iyi gelebilir. Duygusal olarak destek görmek moralini yükseltecek. Sevdiklerinle vakit geçirmek önemli.

Kaynak: Haber Merkezi
