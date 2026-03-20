Mağazacılık sektöründe dikkat çeken bir iflas haberi gündeme damga vurdu. Yaklaşık olarak 60 yıldır faaliyette olan ABD’li spor ekipmanları üreticisi ve perakendecisi GAMMA Sports’un bağlı olduğu Ferrari Importing Inc., 17 Mart 2026’da iflas başvurusunda bulundu
60 yıllık spor devi iflas eşiğinde: Duyanlar inanamadı
Derleyen: Süleyman Çay
Şirketin varlıkları ve borçlarının yaklaşık 1 milyon ile 10 milyon dolar arasında olduğu öngörülüyor. Şirket, faaliyetlerini sürdürürken borçlarını yeniden yapılandırmayı planlıyor.
GAMMA Sports, özellikle tenis ve pickleball ekipmanlarıyla biliniyor. Şirket, raket, grip, tel ve çeşitli aksesuarların üretim ve satışını yapıyordu.
Tarihi bir geçmişe sahip olan firmayı, değişen pazar koşulları ve artan rekabet, markanın finansal yapısını zorladı. Şirketin son dönemde satışlarını sürdürmesine rağmen karlılıkta ciddi sorunlar yaşadığı aktarılıyor.
2024 yılında yaklaşık 14 milyon dolar satış elde edilmesine rağmen zarar açıklanması, mali yapının sürdürülebilir olmadığını kanıtı oldu.