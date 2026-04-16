571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed filminin galası yapıldı

TEKNOLOJİ SANATLA BULUŞTU

Filmin yönetmenliğini üstlenen Yunus Emre Çakır ise yapımın teknik detaylarına ve kullanılan yenilikçi teknolojilere ilişkin, "Filmimizin en özel yanlarından biri, genellikle yurt dışında büyük prodüksiyonlarda tercih edilen 'motion capture' (hareket yakalama) teknolojisini kullanmış olmamızdır. Sensörlü özel kıyafetleri usta tiyatro oyuncularına giydirdik ve sahneleri önce onlara oynattık. Onların canlı performanslarını, yüz mimiklerine kadar dijital ortama aktararak kendi karakterlerimize giydirdik. Bu sayede hareketlerin gerçeğe çok daha yakın olmasını sağladık." dedi.

Çocukların ilgisini koparmamak için görsel detaylara büyük uğraş verdiklerinin altını çizen Çakır, "Ayrıca 40'ın üzerinde profesyonel seslendirme sanatçısıyla çalışarak karakter çeşitliliğini zenginleştirdik. Alnımızın akıyla bu büyük projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.