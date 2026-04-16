Yeniçağ Gazetesi
16 Nisan 2026 Perşembe
Anasayfa Kültür Sanat 571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed filminin galası yapıldı

Hazreti Muhammed'in hayatını çocukların pedagojik gelişimine uygun şekilde ve animasyon türünde beyaz perdeye taşıyan "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmi, gala gösteriminde izleyicilerle buluştu.

Sinan Başhan
Fatih Belediyesi Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen filmin gösterimi öncesi AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı Murat Kaya, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen projenin Vakıf Medya AŞ ile hayata geçirildiğini söyledi.

Kaya, projenin yaklaşık bir buçuk yıllık yoğun bir çalışmanın ürünü olduğunu belirterek, "Bu film, bizim bugüne kadar üzerinde en çok uğraştığımız yapım oldu. Senaryosu yaklaşık 6-7 ayda tamamlandı. Çok hassas bir konu olduğu için süreçleri çok ciddi pedagojik denetimlerden geçirdik." dedi.

Zor bir iş ve zor bir alan olduğu için çok hassas davrandıklarını vurgulayan Kaya, "Hem Diyanet İşleri Başkanlığının ekibinden hem de kendi pedagojik süreçlerimizi yöneten çocuk gelişimcisi danışmanlarımızdan çok ciddi destek aldık. Sonuçta ortaya herkesin gurur duyacağı güzel bir eser çıktı." diye konuştu.

Kaya, bugünün dünyasında değerler eğitiminin önemine dikkati çekerek, "Peygamber Efendimizin yolunda ilerlemeyi, onun merhameti ve şefkatinden istifade etmeyi, öyle bir nesil yetiştirmeyi arzu ediyoruz. Bu film aslında bu değerleri gösteren bir çalışma. Bu yüzden anne babaların çocuklarına bu filmi özellikle izletmesini yürekten tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK

Filmin senaristlerinden Ali Hakan Kaya, projenin hem teknik hem de manevi açıdan büyük bir sorumluluk taşıdığını söyledi.

Aynı ekiple "Aslan Hürkuş" serisi gibi başarılı projelerde de birlikte çalıştıklarını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönem ve İslamiyet'in yayılış süreci, çocuklara hatırlatılması gereken en önemli değerlerin başında geliyor. 'Çağrı' filmi bir klasik ancak o daha çok yetişkinlere yönelik bir yapımdı. Çocuklar için bu düzeyde bir içerik bulunmuyordu. Bu projeye girmek bir cesaret işiydi. Senaryoyu yazarken büyük bir vebal duygusu hissettik. Bir işi doğru, güzel ve etkili yapmak önemlidir ama bu iş hepsinden daha önemliydi. Olası bir bilgi, maddi veya tarihsel hataya düşmemek adına akademisyenlerin kaynakları ve yönlendirmeleri bizim için etkili oldu. Her adımda ince eleyip sık dokumaya çalıştık, bu yüzden içimiz çok rahat."

TEKNOLOJİ SANATLA BULUŞTU

Filmin yönetmenliğini üstlenen Yunus Emre Çakır ise yapımın teknik detaylarına ve kullanılan yenilikçi teknolojilere ilişkin, "Filmimizin en özel yanlarından biri, genellikle yurt dışında büyük prodüksiyonlarda tercih edilen 'motion capture' (hareket yakalama) teknolojisini kullanmış olmamızdır. Sensörlü özel kıyafetleri usta tiyatro oyuncularına giydirdik ve sahneleri önce onlara oynattık. Onların canlı performanslarını, yüz mimiklerine kadar dijital ortama aktararak kendi karakterlerimize giydirdik. Bu sayede hareketlerin gerçeğe çok daha yakın olmasını sağladık." dedi.

Çocukların ilgisini koparmamak için görsel detaylara büyük uğraş verdiklerinin altını çizen Çakır, "Ayrıca 40'ın üzerinde profesyonel seslendirme sanatçısıyla çalışarak karakter çeşitliliğini zenginleştirdik. Alnımızın akıyla bu büyük projeyi tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz." şeklinde konuştu.

RAHMET PENCERESİNDEN BAKILDI

Projeye pedagojik destek veren uzman çocuk gelişimci Hatice Kübra Baylan ise senaryonun 3-6 yaş grubu dahil olmak üzere tüm çocukların hayal dünyasına uygunluğunu denetlediklerini söyledi.

Baylan, senaryoyu hem kurgu hem de pedagoji açısından titizlikle incelediklerini belirterek, "Peygamberimize rahmet penceresinden bakan ve bir çocuğun gözünden ilerleyen bir kurgu oluşturuldu. Peygamberimizin yüzünün gösterilmemesi çocuklarda bir soru işareti oluşturmaz, aksine ona duyulan saygının bir yansıması olarak sunulur. Bu merak edildiğinde ise çocuklara 'şemail' bilgileri üzerinden anlatım yapılabilir." görüşlerini paylaştı.

Projeyi inceleme süreciyle ilgili hatırasını da aktaran Baylan, şunları kaydetti:

"Benim için bu projenin en özel anısı, senaryoyu denetlemek için dosyayı Mescid-i Nebevi'de açıp okumam oldu. Oranın ambiyansıyla senaryoyu incelediğimde, metnin yaydığı enerjinin ne kadar güçlü olduğunu bizzat hissettim. Bu çalışmanın rahmetini dışarıya yansıtan bir tarafı olduğuna inanıyorum."

FİLM HAKKINDA

Outline Animation and Games ile Vakıf Medya AŞ ortaklığında hayata geçirilen "571 Rahmet Peygamberi Hz. Muhammed" filmi, 17 Nisan'da tüm Türkiye'de vizyona girecek.

Müziklerini Ali Bakan'ın hazırladığı film, Lina adlı küçük bir kızın dedesiyle çıktığı Medine yolculuğunda Zübeyr bin Avvam ve Esma bint Ebubekir ile karşılaşmasını ve onların anlatımlarıyla İslam'ın doğuşuna, Mekke'de yaşanan zorluklara ve Bilal-i Habeşi gibi önemli şahsiyetlerin mücadelelerine tanıklık etmesini konu alıyor.

Seslendirme kadrosunda İrfan Kılınç, Buğra Koçtepe ve Tolga Tecer gibi usta isimlerin yer aldığı yapım, çocuklara hem eğitici hem de görsel açıdan zengin bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Kaynak: AA
