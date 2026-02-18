Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yaşayan Ferdi Tığ 2012 model aracını 50 gram altın karşılığında satacağını duyurdu.
50 gram altın veren bu aracı alacak
Ticaretle uğraşan Ferdi Tığ aracını 50 gram altın karşılığında satışa çıkardı. 50 gram altın veren bu aracı alacak.Derleyen: Dilek Taşdemir
Tığ, araca 350,400 bin TL derse alıcı çıkmayacağını ya da pazarlık yapazaklarını söyleyerek "Altın daha cazip olur diye bu fikir aklıma geldi 50 gram altını veren bu araca sahip olur" dedi.
Arkadaşları arasında 30 gram 40 gram altın verenleri olduğunun altını çizen Tığ, 50 gram altında ısrar ettiğini belirtti.
Aracına 50 gram altın değer biçen araç sahibi, aracını baştan aşağı yenilediğini ve hiçbir kusuru olmadığını belirten Tığ şu ifadeleri kullandı:
"Aracımı satıyorum bunu sosyal medyada da paylaştım son zamanlarda altın oldukça gündemde ben bu araca 350,400 bin TL desem alıcısı zor çıkar ve pazarlık yaparlar.
Altın daha cazip olur diye bu fikir aklıma geldi 50 gram altını veren bu araca sahip olur.
Aracımı baştan aşağı yeniledim hiçbir kusuru yok aracımda hileli bir durum çıkarsa bir iki ay içerisinde geri alırım aracıma son derece güveniyorum.
Arkadaşlar arasında 30 gram 40 gram veren arkadaşlar var ancak ben 50 gramda ısrar ediyorum belki küçük bir indirim yapabilirim."