BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY HSK BİRİNCİ DAİRE ÜYESİ OLDU
5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti: İşte banka banka oranlar

Ekonomik kriz ve yüksek enflasyonun arttığı Türkiye'de yurttaşlar, paralarının değerini enflasyondan koruyabilmek için çeşitli yatırım araçlarına yöneliyor. Mevduat faizli hesaplar da bu yöntemlerden bir tanesi. Peki, 5 milyon TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları:

TEB

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 157.872,45 TL

Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 157.571,96 TL

Vade Sonu Tutar: 5.157.571,96 TL

Denizbank

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %40,25

Net Kazanç: 145.561,64 TL

Vade Sonu Tutar: 5.145.561,64 TL

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 129.098,79 TL

Vade Sonu Tutar: 5.129.098,79 TL

Ziraat Bankası

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 142.849,32 TL

Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL

QNB

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %39,25

Net Kazanç: 141.945,21 TL

Vade Sonu Tutar: 5.141.945,21 TL

Akbank

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 141.041,1 TL

Vade Sonu Tutar: 5.141.041,1 TL

Türkiye İş Bankası

(Standart vadeli hesap)

Faiz Oranı: %38

Net Kazanç: 137.424,66 TL

Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL

