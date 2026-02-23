5 milyon TL'nin 1 aylık faiz getirisi değişti: İşte banka banka oranlar

TEB
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 157.872,45 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.872,45 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 157.571,96 TL
Vade Sonu Tutar: 5.157.571,96 TL
Denizbank
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %40,25
Net Kazanç: 145.561,64 TL
Vade Sonu Tutar: 5.145.561,64 TL
ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 129.098,79 TL
Vade Sonu Tutar: 5.129.098,79 TL
Ziraat Bankası
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 142.849,32 TL
Vade Sonu Tutar: 5.142.849,32 TL
QNB
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %39,25
Net Kazanç: 141.945,21 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.945,21 TL
Akbank
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 141.041,1 TL
Vade Sonu Tutar: 5.141.041,1 TL
Türkiye İş Bankası
(Standart vadeli hesap)
Faiz Oranı: %38
Net Kazanç: 137.424,66 TL
Vade Sonu Tutar: 5.137.424,66 TL