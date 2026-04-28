Yeniçağ Gazetesi
28 Nisan 2026 Salı
Anasayfa Dünya 45 dakikalık yol 7 dakikaya düşüyor: Bu tren değil adeta bir uçak

Çin'in Şanghay kentinde hizmet veren manyetik raylı tren 460 km hızla adeta bir uçak gibi süzülüyor. 45 dakikalık süre ise bu hızla 7 dakikaya kadar düşüyor.

Gülsüm Hülya Sundu Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Dünyanın en hızlı ticari treni ünvanını elinde bulunduran Şanghay Maglev, geleneksel demiryolu mantığını tamamen değiştirerek mühendislik sınırlarını zorluyor.

Tekerleklerin raylara değmediği, sürtünmenin tarihe karıştığı bu sistem; yolcularını rayların birkaç santimetre üzerinde, adeta bir manyetik minder üzerinde uçuruyor.

Şanghay Pudong Havalimanı ile şehir merkezi (Longyang Road) arasındaki 30,5 kilometrelik mesafe, Maglev teknolojisi sayesinde adeta bir göz kırpma süresine inmiş durumda.

Karayoluyla yaklaşık 45 dakika süren bu güzergah, Maglev ile sadece 7 dakika 20 saniyede tamamlanıyor. Maksimum 460 km/s hıza ulaşabilen tren, günlük seferlerinde genellikle 430 km/s hızla operasyonlarını sürdürüyor.

Almanya kökenli Transrapid teknolojisiyle inşa edilen sistemin kalbinde Magnetic Levitation (Maglev) yani "Manyetik Kaldırma" prensibi yatıyor.

Güçlü elektromıknatıslar, treni raylardan yukarı kaldırarak temasın tamamen kesilmesini sağlıyor.

Tekerlek sesi ve mekanik sarsıntıların olmadığı bu sistem, yolcularına sadece hız değil, aynı zamanda son derece sessiz ve pürüzsüz bir seyahat deneyimi sunuyor.

Şanghay’daki bu başarı, Çin’in gelecek hedefleri için sadece bir başlangıç noktası. Pekin yönetimi, mevcut teknolojiyi bir adım öteye taşıyarak 600 km/s hıza çıkabilen yeni nesil Maglev projeleri üzerinde çalışıyor. Uzmanlara göre bu hız seviyesine ulaşıldığında, yüksek hızlı trenler kısa ve orta mesafeli uçuşların en güçlü alternatifi haline gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
