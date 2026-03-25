43 yıllık Türk ilaç devi yabancılara satıldı

43 yıllık köklü ilaç şirketi Sanovel, Londra merkezli yatırım fonuna devredildi. Satış sonrası eski ortak Zafer Toksöz, “Yok pahasına kaptırıldı” diyerek sürece tepki gösterdi.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Türkiye ilaç sektörünün önemli oyuncularından Sanovel’in yabancı bir yatırım fonuna satılması, iş dünyasında tartışma yarattı. 1983 yılında Eczacı Erol Toksöz tarafından kurulan şirket, hisse devriyle birlikte Londra merkezli Afendis Capital Management bünyesine katıldı.

Kurucunun 2012’deki vefatının ardından şirketin yönetimi Ahmet ve Zafer Toksöz kardeşlere geçmişti. Ancak son yıllarda artan maliyetler, rekabet baskısı ve ortaklar arasındaki görüş ayrılıkları satış sürecini hızlandırdı.

Satış kapsamında Zafer Toksöz hisselerini tamamen devrederek şirketten ayrılırken, Ahmet Toksöz’ün yaklaşık yüzde 35 payla azınlık hissedar olarak kaldığı öğrenildi.

300 milyon kutu üretim kapasitesi

İstanbul Silivri’de bulunan tesislerinde faaliyet gösteren Sanovel, yıllık yaklaşık 300 milyon kutu ilaç üretim kapasitesine sahip. FDA onaylı üretim altyapısıyla 180’den fazla ürünü hem iç pazara hem de yurt dışına sunuyor.

Eski ortaktan dikkat çeken sözler

Satışın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zafer Toksöz, sürece sert tepki gösterdi. Şirketin “yok pahasına yabancılara kaptırıldığını” savunan Toksöz, aile içi anlaşmazlıkların bu sonuca yol açtığını belirtti.

Toksöz açıklamasında, “Yarım yüzyıla yakın sürede oluşmuş bu değer maalesef yabancıların eline geçti. Sorun kurumsallaşma değil, miras hukukundaki eksikliklerdir” ifadelerini kullandı.

Aile içindeki anlaşmazlıkların şirketin geleceğini olumsuz etkilediğini dile getiren Toksöz, yaşanan sürecin Türkiye’de benzer şirketlerin neden sürdürülemediğine dair önemli bir örnek olduğunu vurguladı.

Kaynak: Diğer
