08 Şubat 2026 Pazar
400 bin liranın geri ödemesi ortaya çıktı: İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın son faiz indiriminden sonra taşıt kredisi faiz oranlarında son tablo belli oldu. İşte banka banka 400 bin TL'lik kredi için geri ödeme miktarları…

Baran Yalçın Baran Yalçın
Akbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 54 TL

Garanti BBVA

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 2,85

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 754 TL

KuveytTürk

Finansman Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Kar Payı Oranı: Yüzde 2,82

Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 186 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 729 bin 24 TL

TEB

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,09

Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 204 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 765 bin 364 TL

İş Bankası

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,20

Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 625 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 780 bin 530 TL

Şekerbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 3,50

Aylık Ödeme Tutarı: 22 bin 793 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 822 bin 567 TL

Ziraat Bankası

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 4,79

Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 101 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 13 bin 655 TL

Halkbank

Kredi Tutarı: 400 bin TL

Vade Sayısı: 36 Ay

Faiz Oranı: Yüzde 4,89

Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 530 TL

Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 29 bin 103 TL

Kaynak: Haber Merkezi
