400 bin liranın geri ödemesi ortaya çıktı: İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları

Akbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 54 TL
Garanti BBVA
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 2,85
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 298 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 733 bin 754 TL
KuveytTürk
Finansman Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Kar Payı Oranı: Yüzde 2,82
Aylık Ödeme Tutarı: 20 bin 186 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 729 bin 24 TL
TEB
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,09
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 204 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 765 bin 364 TL
İş Bankası
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,20
Aylık Ödeme Tutarı: 21 bin 625 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 780 bin 530 TL
Şekerbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 3,50
Aylık Ödeme Tutarı: 22 bin 793 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 822 bin 567 TL
Ziraat Bankası
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 101 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 13 bin 655 TL
Halkbank
Kredi Tutarı: 400 bin TL
Vade Sayısı: 36 Ay
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Ödeme Tutarı: 28 bin 530 TL
Toplam Ödeme Tutarı: 1 milyon 29 bin 103 TL