18 Nisan 2026 Cumartesi
Anasayfa Ekonomi 40 yıllık mobilya zinciri iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı

40 yıllık mobilya zinciri iflas eşiğinde: Sektörde şok etkisi yarattı

ABD merkezli SuperNova Furniture, düşen satışlar ve artan maliyetler nedeniyle iflas koruması başvurusunda bulundu.

Gülsüm Hülya Sundu
ABD merkezli Teksaslı mobilya perakendecisi SuperNova Furniture, düşen satışlar ve artan maliyetlerin etkisiyle iflas koruması için mahkemeye başvurdu.

ABD'de mobilya sektöründe yaşanan daralma, köklü şirketleri zorlamaya devam ediyor.

Sektördeki satış düşüşü ve maliyet baskısı, bu kararda belirleyici oldu.

Mobilya ve ev eşyası satışları 2026’nın ilk üç ayında düşüşünü sürdürdü.

Mart ayında yüzde 0,11, şubatta yüzde 0,27 ve ocakta yüzde 0,31 oranında gerileme yaşandı.

2025 genelinde de satışlar bir önceki yıla göre düşüş göstermişti.

Uzmanlar, sektördeki bu sıkıntının temel nedenleri olarak konut piyasasındaki durgunluğu, yükselen işçilik ve ürün maliyetlerini ile enflasyonu gösteriyor.

Mobilya harcamalarının ertelenmesi kolay bir kategori olması nedeniyle, tüketiciler ekonomik belirsizlik dönemlerinde bu alandan ilk tasarruf edenler arasında yer alıyor.

SuperNova Furniture’in bazı mağazaları karlılığını korurken, bir kısmı ise zarar etmeye devam ediyor. Şirket, iflas sürecine rağmen operasyonlarını sürdüreceğini ve mağazalarının büyük bölümünün açık kalacağını açıkladı.

Yatak ve mobilya ürünleriyle tanınan SuperNova Furniture, sektördeki zorlu koşullara daha fazla dayanamayarak iflas bayrağını çeken en son köklü isim oldu.

