Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul
E-Gazete
4 Mart günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün hangi burca şans getiriyor?

4 Mart günlük burç yorumları: Gökyüzü bugün hangi burca şans getiriyor?

Gökyüzü bugün güçlü mesajlar veriyor. Duygular, kararlar ve yeni başlangıçlar ön planda. Burcunu bekleyen fırsatları ve dikkat etmen gereken detayları keşfetmeye hazır ol.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
KOÇ

KOÇ

Bugün enerjin yüksek ama sabırsızlık yapmamaya dikkat etmelisin. İş veya eğitimle ilgili bir konuda hızlı karar vermek isteyebilirsin. Duygusal ilişkilerde ise açık iletişim sana kazandıracak. Akşam saatleri hareketli geçebilir.

BOĞA

BOĞA

Maddi konular ve güven ihtiyacı bugün ön planda. Harcamalarına dikkat etmen gereken bir gün. Aile içinde sıcak bir konuşma seni rahatlatabilir. Sağlığınla ilgili küçük sinyalleri görmezden gelme.

İKİZLER

İKİZLER

İletişim trafiğin artıyor. Telefonlar, mesajlar, ani planlar gündeminde olabilir. Yeni bir fikir seni heyecanlandırabilir. Aşk hayatında sürpriz bir gelişme yaşanabilir.

YENGEÇ

YENGEÇ

İç dünyana dönmek isteyebilirsin. Geçmiş konular tekrar gündeme gelebilir. Sezgilerin bugün oldukça güçlü; iç sesini dinle. Maddi bir konuda beklediğin haber gelebilir.

ASLAN

ASLAN

Sosyal çevrenle ön plandasın. Yeni insanlarla tanışabilir, önemli bir davet alabilirsin. Liderlik özelliklerin dikkat çekiyor. Ancak egonu dengelemekte fayda var.

BAŞAK

BAŞAK

Kariyer ve sorumluluklar ön planda. Üzerine düşen bir görevi başarıyla tamamlayabilirsin. Detaylara gösterdiğin özen takdir toplayacak. Özel hayatında ise fazla eleştirel olmamaya dikkat et.

TERAZİ

TERAZİ

Yeni şeyler öğrenme isteğin artıyor. Seyahat planları ya da eğitimle ilgili gelişmeler olabilir. Aşk hayatında romantik bir atmosfer var. Kararsız kalmamaya özen göster.

AKREP

AKREP

Derin duygular ve güçlü farkındalıklar gündeminde. Maddi paylaşımlar veya ortaklı işler ön plana çıkabilir. Sezgilerin sayesinde gizli kalan bir konuyu çözebilirsin.

YAY

YAY

İkili ilişkilerde denge kurman gereken bir gün. Partnerinle ya da yakın bir dostunla önemli bir konuşma yapabilirsin. Sabırlı olursan güzel sonuçlar alacaksın.

OĞLAK

OĞLAK

Yoğun bir tempo seni bekliyor. İş ortamında düzen kurmak isteyebilirsin. Sağlık ve günlük rutinlerini gözden geçirmek için uygun bir gün. Küçük değişiklikler büyük fark yaratabilir.

KOVA

KOVA

Yaratıcılığın yükseliyor. Hobilerine zaman ayırmak sana iyi gelecek. Aşk hayatında heyecanlı gelişmeler olabilir. Ani kararlar vermeden önce bir kez daha düşün.

BALIK

BALIK

Ailevi konular ve ev hayatı ön planda. Evde değişiklik yapma isteği duyabilirsin. Duygusal olarak hassas bir gündesin; kırılgan tepkiler vermemeye çalış. Sevdiklerinle vakit geçirmek sana iyi gelecek.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
