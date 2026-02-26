Yeniçağ Gazetesi
26 Şubat 2026 Perşembe
350 bin liranın aylık mevduat faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

350 bin liranın aylık mevduat faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

Enflasyona parasını ezdirmek istemeyen yurttaşlar, paralarının değer kaybetmemesi için mevduat faizine yöneliyor. Peki 350 bin liranın aylık mevduat faizi ne kadar? İşte banka banka oranlar…

ING

ING

Faiz Oranı: %40

Net Kazanç: 9.389 TL

Vade Sonu Tutar: 359.389 TL

1 8
Yapı Kredi

Yapı Kredi

Faiz Oranı: %43

Net Kazanç: 10.103,84 TL

Vade Sonu Tutar: 360.103,84 TL

2 8
HSBC

HSBC

Faiz Oranı: %42,5

Net Kazanç: 10.920,65 TL

Vade Sonu Tutar: 360.920,65 TL

3 8
Denizbank

Denizbank

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 9.999,45 TL

Vade Sonu Tutar: 359.999,45 TL

4 8
QNB

QNB

Faiz Oranı: %39,5

Net Kazanç: 9.999,45 TL

Vade Sonu Tutar: 359.999,45 TL

5 8
Akbank

Akbank

Faiz Oranı: %39

Net Kazanç: 9.872,88 TL

Vade Sonu Tutar: 359.872,88 TL

6 8
Türkiye İş Bankası

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %37,5

Net Kazanç: 9.493,15 TL

Vade Sonu Tutar: 359.493,15 TL

7 8
Halkbank

Halkbank

Faiz Oranı: %37

Net Kazanç: 9.366,58 TL

Vade Sonu Tutar: 359.366,58 TL

8 8
