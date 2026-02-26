350 bin liranın aylık mevduat faizi güncellendi: İşte banka banka oranlar

ING
Faiz Oranı: %40
Net Kazanç: 9.389 TL
Vade Sonu Tutar: 359.389 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: %43
Net Kazanç: 10.103,84 TL
Vade Sonu Tutar: 360.103,84 TL
HSBC
Faiz Oranı: %42,5
Net Kazanç: 10.920,65 TL
Vade Sonu Tutar: 360.920,65 TL
Denizbank
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 9.999,45 TL
Vade Sonu Tutar: 359.999,45 TL
QNB
Faiz Oranı: %39,5
Net Kazanç: 9.999,45 TL
Vade Sonu Tutar: 359.999,45 TL
Akbank
Faiz Oranı: %39
Net Kazanç: 9.872,88 TL
Vade Sonu Tutar: 359.872,88 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: %37,5
Net Kazanç: 9.493,15 TL
Vade Sonu Tutar: 359.493,15 TL
Halkbank
Faiz Oranı: %37
Net Kazanç: 9.366,58 TL
Vade Sonu Tutar: 359.366,58 TL