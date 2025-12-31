31 Aralık'ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler... Yılbaşında okullar tatil mi?

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde beklenen elverişsiz hava şartları sebebiyle eğitime ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur"

BOLU

Bolu’da yoğun kar yağışı sonrası tüm eğitim kurumlarında tatil kararı alındı.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği"