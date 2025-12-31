Valilikler tarafından yapılan resmi açıklamalarda, öğrencilerin ve vatandaşların güvenliği için alınan tatil kararları ve idari izin detayları paylaşıldı.
31 Aralık'ta okulların tatil olduğu il ve ilçeler... Yılbaşında okullar tatil mi?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü için Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle birçok il ve ilçede eğitime ara verildiği duyuruldu. Ayrıca yarın yılbaşı olmasıyla nedeniyle okulların tatil olduğu bildirildi.
İşte 31 Aralık 2025 tarihinde okulların tatil edildiği iller ve Valilik açıklamaları:
KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş Valiliği, il genelinde beklenen elverişsiz hava şartları sebebiyle eğitime ara verildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"31 Aralık Çarşamba günü Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel 1 gün idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma, don ve olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları rica olunur"
BOLU
Bolu’da yoğun kar yağışı sonrası tüm eğitim kurumlarında tatil kararı alındı.
Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dahil) eğitim öğretime 31 Aralık Çarşamba günü ara verildiği"
SİVAS
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, il genelindeki olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu.
Yapılan resmi açıklamada idari izinlere ilişkin şu detaylar paylaşıldı:
"Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli personel, kronik hastalığı bulunan çalışanlar, 0-6 yaş çocuğu olan anneler ile hamile personel aynı gün idari izinli sayılacaktır"
NİĞDE
Niğde Valiliği, meteorolojik veriler ışığında buzlanma ve don riskine karşı önlem amaçlı eğitime ara verildiğini açıkladı.
Açıklamada şu tırnak içi ifadelere yer verildi:
"İl genelinde resmi ve özel tüm kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle eğitim yapılmayacak."
GAZİANTEP
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, sosyal medya üzerinden öğrencilere seslenerek yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle okulların tatil edildiğini açıkladı:
"Sevgili öğrencilerim. Son günlerde, özellikle de bugün telefonum hiç susmadı. Eğitim kuşkusuz çok önemli. Ama sizler kar yağışı nedeniyle 2025'in son günlerini karın tadını çıkararak geçirin. Hepinizi seviyorum"
AKSARAY, ADIYAMAN VE DİĞER BÖLGELER
Aksaray: Valilik, yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 31 Aralık'ta eğitime ara verildiğini bildirdi.
Adıyaman: İl merkezinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildi.
Valilikte şu ifadeler yer aldı:
"Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık Çarşamba günü il merkezinde taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir."
Sinop (Türkeli ve Ayancık):
Valilik açıklaması: "Bu çerçevede, önleyici tedbir olarak Türkeli ve Ayancık ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Erfelek, Gerze, Boyabat, Durağan, Dikmen ve merkez ilçede ise kısmi olarak 31 Aralık Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verilmiştir."
Ayrıca Kırşehir, Batman, Malatya ve Elazığ gibi illerde de valilikler tarafından benzer gerekçelerle eğitime ara verildiği, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi.