Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Ekonomi 3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi...

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi...

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaş farkı ödemesine son 2 gün kaldı. 3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı 4 Şubat'ta hesaplara yatacak.

Süleyman Çay Derleyen: Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 1

En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması ile 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Tepkiler sonrası iktidar, en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yaparak, 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verdi.

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 2

Bu teklifin yasallaşması ile 20 bin TL’ye gelen en düşük emekli aylığı 30 bin TL’yi aşan açlık sınırına yaklaşamamıştı.

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 3

Mevcut durumda 16 bin 881 TL alan yaklaşık 4 milyon emeklinin yanı sıra, sınırın yükseltilmesiyle birlikte toplamda 4 milyon 917 bin kişi bu yeni düzenlemeden yararlanmıştı.

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 4

Bu büyük artışın ülke bütçesine yıllık mali yükü ise 110,2 milyar TL olarak duyuruldu. Ocak ayı maaş farklarının ne zaman yatacağı ise merak ediliyor.

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 5

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yasayla birlikte aradaki 3 bin 119 TL’lik farkın ödenmesi için geri sayım başladı.

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 6

SGK, ise emekli maaş farklarının hesaplara yatacağı tarihi açıkladı. SGK tarafından şu açıklama yapıldı:

"Emeklilerimize ve hak sahiplerine fark tutarlarını ödüyoruz. Ödemelerinizi gelir/aylık aldığınız banka ve PTT şubesinden çekebilirsiniz. 4 Şubat 2026 tarihinde tahsil edebilirsiniz."

3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi... - Resim: 7
Kaynak: Ekonomi Servisi
