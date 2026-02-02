3 bin 119 TL’lik emekli maaş farkı ne zaman hesaplara yatacak? Ödeme takvimi...

En düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılması ile 16 bin 881 TL'den 18 bin 939 TL'ye yükseldi. Tepkiler sonrası iktidar, en düşük emekli aylığına yüzde 18.48 oranında zam yaparak, 20 bin TL'ye çıkarılmasına karar verdi.