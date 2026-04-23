23 Nisan’da Erdoğan’ın huzurunda bu şiir okutuldu: Siyasi yasak gerekçesi olmuştu

Geçtiğimiz günlerde okullarımızda yaşanan acı hadiseler hepimizin yüreğinde derin bir iz bıraktı. Hayatını kaybeden Ayla öğretmenimize ve arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz. Yaralanan arkadaşlarımızın ise en kısa sürede sağlıklarına kavuşmasını temenni ediyoruz. Bu acı bizi zayıflatmaz, aksine daha da güçlü dayanışma iradesi etrafında birleştirir ve kararlılığımızı pekiştirir. Sevgiyle, dayanışmayla ve ortak bir vicdanla büyüyen nesil olarak hem kendi ülkemizde hem de dünyanın neresinde olursa olsun ihtiyaç duyan herkes için iyiliği ve barışı çoğaltacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli egemenliğimizi aziz milletimize emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle yad ediyorum" dedi.