2026'da merakla beklenen 10 oyun

Exodus

Mass Effect gibi unutulmaz serilerde imzası bulunan deneyimli geliştiricilerin kurduğu Archetype Entertainment’ın ilk oyunu Exodus, bilim kurgu ve RPG meraklılarının radarına girmeyi başardı. İnsanlığın yok olmanın eşiğindeki Dünya’yı geride bırakıp tehlikelerle dolu bir galakside yeni bir yuva aradığı hikâyede, “Gezgin” olarak bilinen bir karakteri kontrol ediyoruz.

Oyunu öne çıkaran en özgün sistem ise “Zaman Genleşmesi” mekaniği. Görevler sırasında ışık hızına yakın seyahatler yaptıkça, bizim için geçen kısa sürelerin geride kalanlar için yıllara hatta on yıllara dönüşmesi, hikâyeye ağır bir duygusal bedel ekliyor. Bu yaklaşım, verilen her kararı daha anlamlı kılarak oyuncuyu derin ve etkileyici bir anlatının merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor.