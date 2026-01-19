Yeniçağ Gazetesi
2026'da merakla beklenen 10 oyun

2026'da merakla beklenen 10 oyun

2026, oyun dünyasında uzun süredir beklenen büyük yapımların sahneye çıkacağı, yeni nesil donanımların tüm gücünü kullanan iddialı projelerin oyuncularla buluşacağı bir yıl olmaya hazırlanıyor. Köklü serilerin dönüşü ve GTA 6 gibi dev yapımlar, beklentiyi zirveye taşıyor.

Grand Theft Auto 6

Grand Theft Auto 6, sadece 2026’nın değil, tüm oyun tarihinin en fazla merak uyandıran yapımlarından biri olarak görülüyor. Rockstar Games’in açık dünya konusundaki deneyimi, oyuncuların bu kez çok daha yaşayan şehirler, daha akıllı yapay zekâ sistemleri ve hikâye anlatımında yeni bir seviye beklentisi içine girmesine neden oluyor. Serinin yıllar içinde yarattığı kültürel etki ve her yeni oyunda sektöre yön verme alışkanlığı, GTA 6’yı henüz piyasaya çıkmadan efsaneler arasına yerleştiriyor. Tüm bu beklentiler, oyunun planlanan tarihte oyuncularla buluşması umudunu da beraberinde getiriyor.

Resident Evil Requiem

Resident Evil Requiem, serinin yıllara yayılan korku geleneğini çağdaş anlatım diliyle harmanlamayı amaçlayan bir yapım olarak öne çıkıyor. Oyun; atmosfer, gerilim ve hayatta kalma hissini yeniden merkeze alarak Resident Evil’in korku temelli köklerine dönüş mesajı veriyor. Anlatım tarzında yapılması beklenen yenilikler ve teknik gelişmelerle birlikte, Requiem’in serinin evrenini daha derin ve etkileyici bir noktaya taşıması hedefleniyor. Bu yönüyle oyun, özellikle sadık Resident Evil hayranları için şimdiden büyük bir merak uyandırıyor.

Crimson Desert

Crimson Desert, geniş ölçekli açık dünyası ve güçlü hikâye anlatımıyla aksiyon/RPG türünde iddialı bir konumda yer alıyor. Akıcı ve dinamik çatışma mekanikleri, sinematik anlatımı ve yüksek detay seviyesiyle oyunculara canlı bir dünya sunmayı amaçlıyor. Tek oyunculu yapıya odaklanan oyun, paylaşılan görüntülerde sergilediği teknik güçle uzun süredir merakla beklenen ve beklentileri yukarı taşıyan projelerden biri olarak öne çıkıyor.

007 First Light

007 First Light, James Bond evrenini güncel oyun teknolojileriyle yeniden yorumlayan bir aksiyon-macera oyunu olarak öne çıkıyor. Hitman serisinin geliştiricileri tarafından hazırlanan yapım; gizlilik, tempolu aksiyon ve sinematik anlatımı bir araya getirerek Bond’un ajan kimliğini merkezine almayı hedefliyor. Yeni bir başlangıç sunma iddiası, oyunu 2026’nın en çok merak edilen projeleri arasına taşıyor.

Atomic Heart 2

İlk oyunda öne çıkan retro-fütüristik Sovyet estetiği ve rahatsız edici atmosferiyle dikkat çeken seri, devam oyununda kapsamını daha da genişletmeye hazırlanıyor. Mundfish’in açıklamalarına göre Atomic Heart 2, olayları küresel ölçekte ele alırken daha derin rol yapma unsurları, gelişmiş silah özelleştirme ve daha serbest bir oynanış sunacak. Oyun, serinin karanlık ve gerilim dolu dünyasını sevenleri yeniden Facility 3826’nın ürkütücü atmosferine davet ediyor.

Directive 8020

Sinematik korku türündeki deneyimiyle bilinen Supermassive Games, The Dark Pictures Anthology’nin ikinci sezonunu uzayın karanlığına taşıyor. Gelecekte geçen oyunda, Cassiopeia adlı uzay gemisinin mürettebatı Tau Ceti f yolculuğu sırasında gizemli ve ölümcül olaylarla karşı karşıya kalıyor. Stüdyonun imza niteliğindeki seçim–sonuç sistemi, klostrofobik uzay gemisi atmosferiyle birleşerek oyuncuları, Alien havası taşıyan yoğun bir hayatta kalma mücadelesine sürüklüyor.

Exodus

Mass Effect gibi unutulmaz serilerde imzası bulunan deneyimli geliştiricilerin kurduğu Archetype Entertainment’ın ilk oyunu Exodus, bilim kurgu ve RPG meraklılarının radarına girmeyi başardı. İnsanlığın yok olmanın eşiğindeki Dünya’yı geride bırakıp tehlikelerle dolu bir galakside yeni bir yuva aradığı hikâyede, “Gezgin” olarak bilinen bir karakteri kontrol ediyoruz.

Oyunu öne çıkaran en özgün sistem ise “Zaman Genleşmesi” mekaniği. Görevler sırasında ışık hızına yakın seyahatler yaptıkça, bizim için geçen kısa sürelerin geride kalanlar için yıllara hatta on yıllara dönüşmesi, hikâyeye ağır bir duygusal bedel ekliyor. Bu yaklaşım, verilen her kararı daha anlamlı kılarak oyuncuyu derin ve etkileyici bir anlatının merkezine yerleştirmeyi amaçlıyor.

Lords of the Fallen 2

2023’te piyasaya sürülen ve seriye taze bir başlangıç yapan Lords of the Fallen, Axiom ve Umbral adlı iki farklı dünya arasında geçiş yapılabilen yapısıyla öne çıkmıştı. Geliştirici ekip, devam oyununda hikâyeyi ilk oyundan yaklaşık yüz yıl sonrasına taşıyarak bu özgün sistemi daha da derinleştirmeyi amaçlıyor.

Oyunculardan gelen geri bildirimler doğrultusunda şekillenen ilk oyunun temelleri üzerine inşa edilen Lords of the Fallen 2, daha karanlık ve tehlikeli bir evren sunmayı hedeflerken, Soulslike türünün hayranları için daha rafine ve tatmin edici bir oynanış deneyimi vadediyor.

MUDANG

Sinematik anlatımı; gizlilik, akıcı çatışma sistemleri ve üçüncü şahıs aksiyon-macera yapısıyla birleştiren MUDANG: Two Hearts, gelecekte bölünmüş bir Kore’de geçen duygusal bir hikâye sunmayı hedefliyor. Oyun, dramatik atmosferiyle oyuncuları karanlık ve sert bir yolculuğa davet ediyor.

Gerçek Kore Özel Kuvvetleri’nin taktik ve hareketlerinden ilham alan yapım, taktiksel gerçekçiliği ön planda tutan bir oynanış vadediyor. Gizlice ilerleme, yakın dövüşe girme ya da doğrudan çatışmayı tercih etme özgürlüğü sunan MUDANG, 2026’nın sürpriz yapımları arasında adından söz ettirmeye aday görünüyor.

Zero Paredes

Disco Elysium ile rol yapma türünde iz bırakan ZA/UM, yeni projesi ZERO PARADES ile geri dönüyor. Stüdyonun kendine özgü sanatsal dili ve psikolojik anlatımı bu kez casusluk temalı bir hikâyede hayat buluyor. Oyuncular, geçmiş hatalarıyla yüzleşen ve “parlak ama lanetli” olarak tanımlanan Hershel Wilk karakterini yönetecek.

Alışılmış casusluk anlatılarından uzak duran ZERO PARADES; zihin silme teknolojileri, başarısız uzay projeleri ve devlet destekli pop kültürü gibi sıra dışı unsurlarla örülü bir dünyada geçiyor. Başarısızlıkları bir çıkmaz değil, ilerlemenin parçası olarak ele alan yaklaşımı ve güçlü diyalog yapısıyla oyun, 2026’nın en özgün ve merak uyandıran rol yapma projelerinden biri olmaya aday.

