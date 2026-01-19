2026'da merakla beklenen 10 oyun

Grand Theft Auto 6
Grand Theft Auto 6, sadece 2026’nın değil, tüm oyun tarihinin en fazla merak uyandıran yapımlarından biri olarak görülüyor. Rockstar Games’in açık dünya konusundaki deneyimi, oyuncuların bu kez çok daha yaşayan şehirler, daha akıllı yapay zekâ sistemleri ve hikâye anlatımında yeni bir seviye beklentisi içine girmesine neden oluyor. Serinin yıllar içinde yarattığı kültürel etki ve her yeni oyunda sektöre yön verme alışkanlığı, GTA 6’yı henüz piyasaya çıkmadan efsaneler arasına yerleştiriyor. Tüm bu beklentiler, oyunun planlanan tarihte oyuncularla buluşması umudunu da beraberinde getiriyor.