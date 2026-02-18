2026 Ramazan İmsakiyesi açıklandı: İlk sahur ve iftar saatleri ne zaman?

FİTRE MİKTARI 2026’DA 240 LİRA

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken fitre miktarı 2026 yılı için 240 lira olarak belirlendi. Fitre, maddi durumu yerinde olan Müslümanların, bayram namazından önce yoksul ve muhtaç kimselere ulaştırması gereken mali bir ibadet olarak biliniyor.