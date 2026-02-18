11 ayın sultanı Ramazan için geri sayım başladı. Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği 2026 Ramazan İmsakiyesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlandı. Buna göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk sahura ise 18 Şubat Çarşamba’yı 19 Şubat Perşembe’ye bağlayan gece kalkılacak.
2026 Ramazan İmsakiyesi açıklandı: İlk sahur ve iftar saatleri ne zaman?
Milyonlarca Müslümanın merakla beklediği Ramazan 19 Şubat Perşembe günü başlıyor. İlk sahura 18 Şubat’ı 19’a bağlayan gece kalkılacak ve ilk iftar 19 Şubat akşamı yapılacak. 2026 Ramazan İmsakiyesi yayımlanırken teravih namazı ise bugün kılınacak. İşte il il sahur vakitleri...Tuğçe Nur Acar
İslam dünyasında büyük bir manevi heyecanla karşılanan Ramazan ayında ilk iftar 19 Şubat 2026 Perşembe akşamı yapılacak. Teravih namazı ise ilk oruçtan bir gece önce kılınacak.
2026 İLK SAHUR VE İLK İFTAR TARİHİ
İlk Sahur: 18 Şubat’ı 19 Şubat’a bağlayan gece
İlk İftar: 19 Şubat 2026 Perşembe
Kadir Gecesi: 16 Mart 2026 Pazartesi
Arife Günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Kur’an-ı Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi, 16 Mart Pazartesi günü. Ramazan ayı bu yıl 29 gün sürecek.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR 2026 İMSAK VE İFTAR SAATLERİ (İLK GÜN)
2026 Ramazan ayının ilk gününde üç büyük ilde sahur ve iftar vakitleri şöyle:
İstanbul
İmsak (Sahur): 06:22
İftar (Akşam): 18:49
Ankara
İmsak (Sahur): 06:06
İftar (Akşam): 18:35
İzmir
İmsak (Sahur): 06:28
İftar (Akşam): 18:57
Not: Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanmıştır. İlçe bazında dakikalık farklılıklar yaşanabilir.
2026 RAMAZAN BAYRAMI TARİHLERİ
Ramazan ayının sona ermesinin ardından İslam dünyası Ramazan Bayramı’nı karşılayacak. Bayram takvimi şu şekilde:
Ramazan Bayramı Arife: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar
FİTRE MİKTARI 2026’DA 240 LİRA
Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine verilmesi gereken fitre miktarı 2026 yılı için 240 lira olarak belirlendi. Fitre, maddi durumu yerinde olan Müslümanların, bayram namazından önce yoksul ve muhtaç kimselere ulaştırması gereken mali bir ibadet olarak biliniyor.
2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ NASIL ÖĞRENİLİR?
81 ilin tamamına ait sahur, iftar ve teravih vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ramazan İmsakiyesi üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, il ve ilçe seçerek güncel imsak, iftar ve yatsı vakitlerine kolayca ulaşabiliyor.
