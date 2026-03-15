Yeniçağ Gazetesi
15 Mart 2026 Pazar
İstanbul
2026 Oscar Adayları belli oldu: O film rekor kırdı

Sinners, 16 dalda aday gösterilerek Titanic ve La La Land’in rekorunu egale etti; Oscar 2026 heyecanı başlıyor.

İbrahim Doğanoğlu
Oscar Akademisi, 2026 ödüllerinin adaylarını açıkladı. Ryan Coogler imzalı Sinners, en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu dahil olmak üzere toplam 16 dalda aday gösterildi.

Bu sonuçla birlikte, Titanic ve La La Land filmlerine ait 14 adaylık rekoru da kırılmış oldu.

Sinners, ABD’nin güneyinde 1930’lu yıllarda yaşanan ayrımcılığı konu alan, blues müziği esintili bir korku filmi. Filmde Michael B. Jordan, ikiziyle birlikte vampirler ve ırkçılık karşısında mücadele ediyor.

Bu yıl 98’incisi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni, 15 Mart Pazar’ı 16 Mart Pazartesi’ye bağlayan gece TSİ 02.00’de canlı yayımlanacak. Türkiye’de tören, Disney+ platformundan izlenebilecek.

En iyi film ödülü kategorisinde adaylar şu şekilde:

- Bugonia

- F1

- Frankenstein

- Hamnet

- Marty Supreme

- One Battle After Another

- The Secret Agent

- Sentimental Value

- Sinners

- Train Dreams

Kaynak: Diğer
