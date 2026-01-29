Toyota Motor, 2025 yılı araç satış verilerini açıkladı. Şirket, Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil olmak üzere toplam satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artırarak 11 milyon 322 bin 575 adede yükseltti. Bu başarı, yarı iletken tedarik sorunlarına rağmen üretimdeki istikrarlı artışla desteklendi.
2025’te en çok araç satan otomobil markası Toyota oldu
Geçen yıl 11 milyon 322 bin 575 araç satışıyla en yakın rakibi Volkswagen'i geride bırakan Toyota, liderliğini pekiştirerek küresel satışlardaki birinciliğini altıncı yıla taşıdı.Derleyen: Murathan Demircioğlu
Üretimde Yükseliş Devam Etti
Toyota'nın küresel üretimi, 2025'te yüzde 5,7'lik bir artışla 11 milyon 221 bin 960 araca ulaştı. Şirket, tedarik zincirindeki darboğazlara karşın yüksek seviyede üretim kapasitesini korudu ve bu sayede pazar talebini karşılamayı başardı.
Volkswagen'e Karşı Üstünlük Sağlandı
En yakın rakibi Volkswagen'in satışları ise Çin pazarındaki zorluklar ve ABD gümrük tarifelerinin etkisiyle yüzde 0,5 gerileyerek 8,98 milyona düştü. Toyota, bu sayede rakibinden 2,24 milyon daha fazla araç satarak liderliğini pekiştirdi ve küresel otomotiv sektöründeki hakimiyetini altıncı yıla taşıdı.
Hibrit Modeller Başarıyı Taşıdı
Toyota'nın rekor satışlarında hibrit (benzinli-elektrikli) araçlara olan yoğun talep etkili oldu. Bu modeller, şirketin küresel satışlarının yüzde 42'sini oluştururken, tam elektrikli araçların payı yüzde 1,9'da kaldı. Özellikle rekabetin yoğun olduğu Çin pazarında Toyota, dört yıl aradan sonra yüzde 0,2'lik büyüme kaydederek dikkat çekti.
İhracatta Güçlü Performans
Japonya'dan ABD'ye yapılan araç ihracatı, başta RAV4 Crossover gibi popüler modellerdeki talep sayesinde yüzde 14,2 artarak yaklaşık 615 bin adede ulaştı. Bu artış, Toyota'nın Kuzey Amerika pazarındaki gücünü de yansıttı.