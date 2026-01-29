2025’te en çok araç satan otomobil markası Toyota oldu

Toyota Motor, 2025 yılı araç satış verilerini açıkladı. Şirket, Hino Motors ve Daihatsu markaları dahil olmak üzere toplam satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artırarak 11 milyon 322 bin 575 adede yükseltti. Bu başarı, yarı iletken tedarik sorunlarına rağmen üretimdeki istikrarlı artışla desteklendi.