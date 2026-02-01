2025 muayene istatistikleri açıklandı: Türkiye’de 13,3 milyon araç kontrol edildi

TÜVTÜRK, Türkiye'de periyodik araç muayenesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak faaliyet gösterir. Uluslararası standartlarda (TS EN ISO/IEC 17020 A tipi akreditasyonlu) bağımsız, tarafsız ve dürüst bir şekilde hizmet verir. Amacı; trafik güvenliğini artırmak, araçların teknik kusurlarını tespit ederek trafikte riskli araçların bulunmasını önlemek ve çevre standartlarını (özellikle egzoz emisyonu) korumaktır.