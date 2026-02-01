Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü verilerine göre, araç muayene işlemleri Bakanlık koordinesinde yürütülüyor.
2025 muayene istatistikleri açıklandı: Türkiye’de 13,3 milyon araç kontrol edildi
Türkiye'de 2025 yılında 320 muayene istasyonunda toplam 13 milyon 334 bin 583 araç muayeneden geçirildi. Bu araçların 9 milyon 153 bin 524'ü hafif kusurlu, 3 milyon 507 bin 784'ü ağır kusurlu, 140 bin 308'i emniyetsiz, 532 bin 967'si ise kusursuz olarak kaydedildi.
Kamu ve özel sektör işbirliğiyle daha etkin ve sağlıklı muayeneler sağlanıyor. Ülke genelinde 218 sabit, 76 seyyar, 19 seyyar traktör ve 7 motosiklet istasyonu olmak üzere toplam 320 istasyon hizmet veriyor.
Muayeneden geçemeyen araçlarda en sık rastlanan kusurlar; fren sistemleri ve kuvvetleri, lambalar, emniyet kemerleri, geri vites lambası, ön fren hortumları, yakıt sistemleri ile yolcu araçlarının koltukları olarak öne çıktı.
"Trafikte teknik kusurlu araçların seyir halinde olmasının önüne geçiyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, trafik kazalarının en büyük sebebinin sürücü hataları olduğunu, ikinci sırada ise araçların teknik kusurlarının yer aldığını belirtti. Bakanlık denetimindeki TÜVTÜRK sistemiyle teknik hataların tespit edilip giderilmesinin, trafiğe güvenli araç çıkmasını sağladığını vurguladı.
Ağır kusurlu veya emniyetsiz araçların kusurları giderilmeden trafiğe çıkmasının engellendiğini ifade eden Uraloğlu, bu sistem sayesinde yılda ortalama 100 binin üzerinde trafik kazasının önlendiğini söyledi.
Ayrıca yol altyapısının güçlendirilmesiyle birlikte karbon emisyonu azaltımı, yakıt verimliliği ve araç işletme giderlerinde katkı sağlandığını ekledi.
2025 yılı aylık muayene sayıları şöyle:
Ocak: 961.614
Şubat: 808.913
Mart: 975.734
Nisan: 991.627
Mayıs: 1.110.598
Haziran: 1.036.917
Temmuz: 1.194.983
Ağustos: 1.116.018
Eylül: 1.185.806
Ekim: 1.190.089
Kasım: 1.224.755
Aralık: 1.537.529
Toplam: 13.334.583
TÜVTÜRK, Türkiye'de periyodik araç muayenesi konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak faaliyet gösterir. Uluslararası standartlarda (TS EN ISO/IEC 17020 A tipi akreditasyonlu) bağımsız, tarafsız ve dürüst bir şekilde hizmet verir. Amacı; trafik güvenliğini artırmak, araçların teknik kusurlarını tespit ederek trafikte riskli araçların bulunmasını önlemek ve çevre standartlarını (özellikle egzoz emisyonu) korumaktır.
TÜVTÜRK Sistemi Nasıl Çalışır?
Yetki ve Denetim: Bakanlık koordinesinde, TÜVTÜRK Kuzey ve Güney Taşıt Muayene İstasyonları A.Ş. tarafından işletilir. Muayeneler, Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve ilgili yönetmeliklere göre yapılır.
Muayene Türleri:
Periyodik araç muayenesi (zorunlu)
Yola elverişlilik muayenesi
Tadilat sonrası muayene
Araç tespit muayenesi
Egzoz gazı emisyon ölçümü (ayrı veya birlikte yapılır)
Süreç Adımları:
Randevu Alma — Resmi site www.tuvturk.com.tr üzerinden ücretsiz online randevu alınır (plaka, ruhsat bilgileri girilir). e-Devlet üzerinden de randevu kaydı yapılabilir.
Ön Hazırlık — Araç borç sorgusu (trafik cezası, MTV, OGS/HGS kaçak geçiş), egzoz emisyon ölçümü geçerliliği ve gerekli belgeler (ruhsat, trafik sigortası, ehliyet) kontrol edilir.
İstasyona Geliş — Randevu saatinde araç getirilir (sahibinin gelmesi şart değil).
Muayene Kontrolleri — Yaklaşık 30-45 dakika süren kapsamlı inceleme:
Fren sistemleri ve kuvveti
Aydınlatma ve sinyal lambaları
Emniyet kemerleri, camlar, lastikler
Direksiyon, süspansiyon
Egzoz emisyonu
Yakıt sistemi, kaporta, şasi numarası
Diğer: Geri vites lambası, ön fren hortumları, koltuklar vb.
Sonuç — Kusur durumuna göre:Kusursuz: Geçer
Hafif kusurlu: Geçer (düzeltme önerilir)
Ağır kusurlu: Geçmez (1 ay içinde düzeltilip tekrar muayene)
Emniyetsiz: Trafiğe çıkamaz
2026 Araç Muayene Ücretleri (Güncel Tarife)
Ücretler, Yeniden Değerleme Oranı (%25,49 civarı artış) ile güncellenmiştir (Egzoz emisyon ölçümü ayrıdır, genellikle 460 TL civarı eklenir):Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, römork vb. — 3.288 TL
Otobüs, kamyon, çekici, tanker — 4.446 TL
Motosiklet, traktör, motorlu bisiklet — 1.674 TL
(Not: Ücretler KDV dahil olup, resmi siteden doğrulanmalıdır. Egzoz ölçümü Çevre Bakanlığı tarafından belirlenir.)