Yaklaşık 200 senelik geçmişe sahip ABD merkezli kitap dağıtım devi Baker & Taylor, finansal kriz ile baş edemeyerek iflas başvurusunda bulundu.
200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık
ABD’nin en köklü kitap dağıtım şirketlerinden biri olan Baker & Taylor, yükselen borç yükü ve operasyonel sorunlar sebebiyle iflas korumasına başvurdu.Derleyen: Baran Yalçın
Şirketin gerçekleştirdiği başvuru, sektörde sürpriz olarak nitelendirilse de uzun süredir meydana gelen sorunların kaçınılmaz sonucu olarak görülüyor.
Sektörün görünmeyen devi
1828 senesinde kurulan Baker & Taylor, uzun seneler boyunca ABD’deki en büyük kitap toptancılarından biri olarak faaliyet gösterdi. Şirket, binlerce kütüphane, okul ve kuruma kitap ve medya içerikleri sağlayarak sektörün arka plandaki devi olarak biliniyordu.
Fakat dijitalleşmeye rağmen basılı kitaplara olan talep sürse de bu durum şirketin finansal sorunlarını çözmeye yetmedi.
Krizler üst üste geldi
Baker & Taylor’ın çöküşü tek bir sebebe değil, bir dizi olumsuz gelişmeye dayanıyor:
- COVID-19 pandemisi sonrası talep daralması
- 2022’de yaşanan büyük siber saldırılar
- Artan maliyetler ve operasyonel verimsizlik
- Yayınevlerinden aldığı kitapları, Walmart, Target, Amazon gibi dev mağazalara ulaştıran ReaderLink'e yapılan anlaşmanın başarısız olması
Bu süreç, şirketin nakit akışını ciddi şekilde bozarak toparlanma ihtimalini zayıflattı.
Mahkeme belgelerine göre şirketin, varlıkları 1 milyon-10 milyon dolar, borçları 100 milyon-500 milyon dolar, alacaklı sayısı: 1000-5000. En büyük alacaklılar arasında büyük yayınevleri bulunuyor.
Kütüphaneler alternatif arıyor
Baker & Taylor’ın iflası, en çok kütüphaneleri etkiledi. ABD genelinde binlerce kütüphane yeni tedarikçilerle çalışmaya yönelirken, sektörün en büyük rakiplerinden biri olan Ingram Content Group öne çıkıyor.