Anasayfa Gündem 200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık

ABD’nin en köklü kitap dağıtım şirketlerinden biri olan Baker & Taylor, yükselen borç yükü ve operasyonel sorunlar sebebiyle iflas korumasına başvurdu.

Baran Yalçın
200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 1

Yaklaşık 200 senelik geçmişe sahip ABD merkezli kitap dağıtım devi Baker & Taylor, finansal kriz ile baş edemeyerek iflas başvurusunda bulundu.

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 2

Şirketin gerçekleştirdiği başvuru, sektörde sürpriz olarak nitelendirilse de uzun süredir meydana gelen sorunların kaçınılmaz sonucu olarak görülüyor.

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 3

Sektörün görünmeyen devi

1828 senesinde kurulan Baker & Taylor, uzun seneler boyunca ABD’deki en büyük kitap toptancılarından biri olarak faaliyet gösterdi. Şirket, binlerce kütüphane, okul ve kuruma kitap ve medya içerikleri sağlayarak sektörün arka plandaki devi olarak biliniyordu.

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 4

Fakat dijitalleşmeye rağmen basılı kitaplara olan talep sürse de bu durum şirketin finansal sorunlarını çözmeye yetmedi.

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 5

Krizler üst üste geldi

Baker & Taylor’ın çöküşü tek bir sebebe değil, bir dizi olumsuz gelişmeye dayanıyor:

- COVID-19 pandemisi sonrası talep daralması

- 2022’de yaşanan büyük siber saldırılar

- Artan maliyetler ve operasyonel verimsizlik

- Yayınevlerinden aldığı kitapları, Walmart, Target, Amazon gibi dev mağazalara ulaştıran ReaderLink'e yapılan anlaşmanın başarısız olması

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 6

Bu süreç, şirketin nakit akışını ciddi şekilde bozarak toparlanma ihtimalini zayıflattı.

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 7

Mahkeme belgelerine göre şirketin, varlıkları 1 milyon-10 milyon dolar, borçları 100 milyon-500 milyon dolar, alacaklı sayısı: 1000-5000. En büyük alacaklılar arasında büyük yayınevleri bulunuyor.

200 yıllık kitap dağıtım devi iflasın eşiğinde: Sektörde büyük şaşkınlık - Resim: 8

Kütüphaneler alternatif arıyor

Baker & Taylor’ın iflası, en çok kütüphaneleri etkiledi. ABD genelinde binlerce kütüphane yeni tedarikçilerle çalışmaya yönelirken, sektörün en büyük rakiplerinden biri olan Ingram Content Group öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
