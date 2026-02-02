2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

AKREP
Duygular derinleşiyor. Maddi ya da duygusal paylaşımlarla ilgili bir netleşme olabilir. Sezgilerine güven.
Arkadaşlıklar ve sosyal planlar öne çıkıyor. Beklenmedik bir davet ya da mesaj gününü renklendirebilir. Parlamaya devam...
Ev, aile ve iç huzur konuları öne çıkıyor. Duygusal destek vermek ya da almak söz konusu. Kalbini yumuşak tut.
Sorumluluklar artıyor ama sen bu işi biliyorsun. Otorite figürleriyle iletişimde sakin ve net olman önemli.
Maddi konular ve gelecek planları gündemde. Küçük ama akıllı bir karar uzun vadede rahatlatabilir. Güvendiğin biriyle konuşmak iyi gelir.
Gözler üzerinde! İş, okul ya da sosyal çevrede dikkat çekiyorsun. Kendini net ifade et, ama herkesi memnun etmeye çalışma.
Bugün biraz yavaşlamak iyi gelebilir. İç sesin güçlü; ani tepkiler vermeden önce bir dur, düşün. Akşam saatleri daha keyifli.
Aşk, yaratıcılık ve keyif zamanı. Kendini ifade etmekten çekinme. Bugün biraz risk almak sana iyi gelebilir.
Günlük düzen, sağlık ve iş temposu gündemde. Küçük bir alışkanlık değişikliği büyük fark yaratabilir.
Yeni fikirler, yeni bakış açıları! Eğitim, seyahat ya da farklı konular ilgini çekebilir. Bugün zihnin açık ve meraklı.
İlişkiler ön planda. Karşındaki kişinin söylediklerinden çok söylemediklerine dikkat et. Dengeyi bulmak önemli.
İçe dönük bir ruh hali olabilir. Geçmişle ilgili bir farkındalık yaşayabilirsin. Dinlenmek ve yalnız kalmak sana iyi gelir.