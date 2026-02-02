Yeniçağ Gazetesi
02 Şubat 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Astroloji 2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

Bugün bazı burçlar için netleşme, bazıları için yeni başlangıçlar gündemde. 2 Şubat’ta yıldızlar kimin yanında?

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

AKREP

Duygular derinleşiyor. Maddi ya da duygusal paylaşımlarla ilgili bir netleşme olabilir. Sezgilerine güven.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

ASLAN

Arkadaşlıklar ve sosyal planlar öne çıkıyor. Beklenmedik bir davet ya da mesaj gününü renklendirebilir. Parlamaya devam...

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

BALIK

Ev, aile ve iç huzur konuları öne çıkıyor. Duygusal destek vermek ya da almak söz konusu. Kalbini yumuşak tut.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

BAŞAK

Sorumluluklar artıyor ama sen bu işi biliyorsun. Otorite figürleriyle iletişimde sakin ve net olman önemli.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

BOĞA

Maddi konular ve gelecek planları gündemde. Küçük ama akıllı bir karar uzun vadede rahatlatabilir. Güvendiğin biriyle konuşmak iyi gelir.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

İKİZLER

Gözler üzerinde! İş, okul ya da sosyal çevrede dikkat çekiyorsun. Kendini net ifade et, ama herkesi memnun etmeye çalışma.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

KOÇ

Bugün biraz yavaşlamak iyi gelebilir. İç sesin güçlü; ani tepkiler vermeden önce bir dur, düşün. Akşam saatleri daha keyifli.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

KOVA

Aşk, yaratıcılık ve keyif zamanı. Kendini ifade etmekten çekinme. Bugün biraz risk almak sana iyi gelebilir.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

OĞLAK

Günlük düzen, sağlık ve iş temposu gündemde. Küçük bir alışkanlık değişikliği büyük fark yaratabilir.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

TERAZİ

Yeni fikirler, yeni bakış açıları! Eğitim, seyahat ya da farklı konular ilgini çekebilir. Bugün zihnin açık ve meraklı.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

YAY

İlişkiler ön planda. Karşındaki kişinin söylediklerinden çok söylemediklerine dikkat et. Dengeyi bulmak önemli.

2 Şubat burç yorumları: Aşk, para ve sürpriz gelişmeler

YENGEÇ

İçe dönük bir ruh hali olabilir. Geçmişle ilgili bir farkındalık yaşayabilirsin. Dinlenmek ve yalnız kalmak sana iyi gelir.

Kaynak: Haber Merkezi
