Yeniçağ Gazetesi
19 Ocak 2026 Pazartesi
İstanbul
Anasayfa Otomotiv 2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri

2026 yılının ilk ayında, 2 milyon TL’nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller, göz kamaştırdı. İşte o liste…

Baran Yalçın Baran Yalçın
Son Güncelleme:
2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 1

Dünya otomotiv pazarında otomatik vitesli araçların sayısı her geçen sene artıyor. 2025 yılında rekor satış rakamlarına çıkan sektörde, manuel vitesli otomobillerin payı yüzde 5’e düşerken, otomatik şanzımanlı araçlar pazarın neredeyse tamamını oluşturdu.

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 2

2026 model yılına girilirken, fiyatların arttığı ortamda 2 milyon TL’nin altında satılan otomatik vitesli otomobiller, sıfır araç almak isteyenler için öne çıkan alternatifler arasında yer aldı.

Peki 2026 senesinde Türkiye’de satılan en ucuz otomatik vitesli otomobiller hangileri? İşte fiyatlar…

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 3

BYD

ATTO 2 130 kW Boost – 1.575.000 TL

ATTO 2 130 kW Comfort – 1.680.000 TL

DOLPHIN 150 kW Comfort – 1.749.000 TL

DOLPHIN 150 kW Design – 1.889.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 4

DFSK

Fengon 500 1.5 Benzinli Premium A/T – 1.550.000 TL

E5 Trend 1.5 T Benzinli A/T (Comfort) – 1.960.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 5

FIAT

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Street – 1.699.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Urban – 1.739.900 TL

Egea Sedan 1.6 M.Jet 130 HP DCT Lounge – 1.789.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Street – 1.679.900 TL

Egea Cross 1.6 M.Jet 130 HP DCT Traction Limited – 1.949.900 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 6

FORD

Puma Titanium 1.0 EcoBoost 125 PS – 1.897.100 TL

Puma Gen-E Premium – 1.937.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 7

HONDA

Jazz 1.5 Hibrit Otomatik – 1.880.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 8

HYUNDAI

i20 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.532.000 TL

i20 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.713.000 TL

i20 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.819.000 TL

i30 1.5 T-GDI MHEV 140 PS Comfort DCT – 1.893.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Jump DCT – 1.657.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Style DCT – 1.808.000 TL

Bayon 1.0 T-GDI 90 PS Elite DCT – 1.977.000 TL

Inster Dynamic 71.1 kW (Elektrik) – 1.453.000 TL

Inster Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.682.000 TL

Inster Cross Advance 84.5 kW (Elektrik) – 1.733.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 9

KIA

Yeni Stonic 1.0L 100 PS DCT – 1.999.000 TL

XCeed 1.0L 115 PS DCT Mild Hibrit – 1.790.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 10

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 PS Tekna – 1.716.400 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 11

OPEL

Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition – 1.749.000 TL

Corsa 1.2 100 HP AT8 Edition GS – 1.824.000 TL

Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 Edition – 1.833.000 TL

Corsa Hybrid 1.2 110 HP e-DCT6 GS – 1.998.000 TL

Frontera Elektrik 44 kWh GS – 1.838.000 TL

Frontera Elektrik 54 kWh Uzun Menzil GS – 1.950.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 12

PEUGEOT

E-208 GT 100 kW (Elektrik) – 1.999.500 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 13

RENAULT

Clio Evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 HP – 1.625.000 TL

Duster Evolution Turbo TCe EDC 145 HP – 1.860.000 TL

Duster Techno Turbo TCe EDC 145 HP – 1.905.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 14

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 15

SEAT

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.599.000 TL

Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.719.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style – 1.689.000 TL

Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG FR – 1.799.000 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 16

SKODA

Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.759.900 TL

Scala Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.785.900 TL

Kamiq Elite 1.0 TSI 115 PS DSG – 1.900.400 TL

2 milyonun altındaki sıfır arabalar: İşte Türkiye'nin en ucuz otomatik vitesli otomobilleri - Resim: 17

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S – 1.989.500 TL

(Ocak ayı fiyatı: 1.650.000 TL)

Kaynak: Haber Merkezi
