Yeniçağ Gazetesi
13 Mart 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde seyir halinde olan metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Alevleri fark eden metrobüs sürücüsü, yolcuları tahliye ederek dışarı çıktı. Metrobüs alevlere teslim oldu.

Sinan Başhan Derleyen: Sinan Başhan
Haberi Paylaş
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 1

Gece saatlerinde hareket halindeki metrobüste çıkan büyük paniğe neden oldu.

1 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 2

Yangın, 00.15 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolu üzerinde meydana geldi.

2 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 3

Edinilen bilgiye göre seyir halindeki metrobüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

3 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 4

Alevlerin fark eden sürücü aracı sağa çekerek kendini dışarı attı.

4 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 5

YANGIN TAMAMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Metrobüsün içinde seyahat eden 60 kişi tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

5 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 6

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın tamamen söndürüldü.

6 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 7

YANGIN SEBEBİYLE TRAFİK MEYDANA GELDİ

Bölgede yangın sebebiyle trafik meydana geldi.

7 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 8

Tahliye edilen yolcular başka bir metrobüse transfer edildi.

8 9
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde korku dolu anlar: Seyir halindeki metrobüs alev alev yandı - Resim: 9

Yangın sebebiyle kullanılamaz hale gelen metrobüsün bulunduğu yerden kaldırılması sonrası trafik akışı normale döndü.

9 9
Kaynak: DHA / İHA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro