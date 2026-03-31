12 yaşında zirveye çıkmıştı: Küçük İbo’nun şimdiki mesleği şaşırtıyor
Henüz çocuk yaşta müzik sahnesine adım atarak kısa sürede geniş kitlelerce tanınan Küçük İbo, yıllar sonra bambaşka bir yaşam tarzıyla yeniden gündeme geldi.Derleyen: Cansu İşcan
90’lı yıllarda büyük çıkış yakalayan isimlerden biri olan Küçük İbo, henüz 12 yaşındayken çıkardığı albümle adını duyurmuştu. Gerçek adı Halil İbrahim Küçük olan sanatçı, bugün 40’lı yaşlarının başında.
Özellikle İbrahim Tatlıses’in programında seslendirdiği eserlerle beğeni kazanmış, Hülya Avşar ile verdiği pozlarla da hafızalara kazınmıştı.
90’ların sonlarında çocuk yaşta elde ettiği şöhreti, kendi adını taşıyan dizi ve sinema projeleriyle pekiştiren Küçük İbo, dönemin en dikkat çeken minik yıldızlarından biri olmuştu.
Güçlü ve yanık sesiyle İbrahim Tatlıses’e benzetilen sanatçı, o dönem büyük bir çıkış yakalasa da bugün aynı popülerliği sürdürmüyor. Onu hatırlayan geniş bir kitle hâlâ varlığını koruyor.
Yıllar sonra yaptığı bir açıklama ise magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Küçük yaşta elde ettiği şöhretle ilgili pişmanlığını dile getiren sanatçı, “12 yaşında albüm çıkarmak ve bu kadar erken tanınmak doğru bir karar değildi. Bugünkü aklım olsaydı, müzik kariyerime daha bilinçli bir şekilde yön verirdim” ifadelerini kullandı.
KÜNEFE SALONU İŞLETİYOR
Şu anda 40 yaşında olan sanatçı, Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir künefe salonu işlettiğini belirten Küçük İbo, zaman zaman işinin başında bulunduğunu ancak ağırlıklı olarak müzikle ilgilenmeye devam ettiğini söyledi. Kendi halinde bir yaşam sürdürdüğünü ifade eden sanatçı, sakin hayatından memnun olduğunu dile getirdi.
21 Mart 1984’te Şanlıurfa’da dünyaya gelen İbrahim Küçük, Sakarya Üniversitesi Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu. Küçük yaşta elde ettiği şöhretle tanınan sanatçı, kariyeri boyunca birçok albüm ve projeye imza attı.
İlk kez İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’daki konserinde sahneye çıkarak dikkatleri üzerine çeken Küçük İbo, bu anla birlikte müzik yolculuğuna güçlü bir başlangıç yaptı. Hülya Avşar’ın programına konuk olmasıyla da geniş kitlelere ulaştı.
1996’dan 2013’e kadar birçok albüm ve şarkı yayınlayan sanatçı, özellikle 90’lı yıllarda büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.