112 yıllık koca çınar küme düşmemek için direniyor: Türk futbolunun efsanesine Yasin Öztekin çelmesi

Türkiye'nin köklü futbol takımı, TFF 3. Lig 4. Grup 28. haftasında İzmir Çoruhlu ile 1-1 berabere kalarak puanını 22’ye yükseltti; genç golcü penaltıyı telafi ederek skora denge getirdi. Galibiyete Yasin Öztekin çelme taktı.

İbrahim Doğanoğlu
TFF 3. Lig 4. Grup 28. hafta maçında Türkiye'nin köklü takımlarından Altay evinde İzmir Çoruhlu'yu ağırladı.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan, küme düşme hattını yakından ilgilendiren müsabaka 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

YASİN ÖZTEKİN SAHNEDE

Deplasman ekibi maça iyi başlayıp 39 yaşındaki tecrübeli golcüsü Yasin Öztekin ile henüz 2. dakikada öne geçti. Yıldız oyuncu, devre arasında transfer olduğu İzmir ekibiyle çıktığı 10 maçta 4 gol kaydetmiş oldu.

Altay'ın kazandığı penaltıda 40. dakikada topun başına geçen Ünal Alihan fırsattan yararlanamadı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

KRİTİK GOL GELDİ

20 yaşındaki genç golcü, maçın 2. yarısında sahneye çıktı ve penaltının telafisini yaparak maçı 1-1'e getirdi. Golün asistini ise Oktay Özdede yaptı.

LİGDEKİ DURUM

112 yıllık koca çınar, aldığı kritik beraberlikle puanını 22'ye yükselterek küme düşme hattının 1 puan üstüne çıktı. İzmir Çoruhlu ise 20 puanda kaldı.

AVANTAJ SAĞLANDI

Mali sıkıntılar çeken Altay, ligde oynadığı son 8 maçta da galibiyet alamadı; İzmir ekibi bitime son 2 hafta kala avantajı bu maçla birlikte avantaj sağlamış oldu.

GELECEK HAFTA MAÇLARI

Altay, önümüzdeki haftayı hükmen Nazilli galibiyetiyle kapatacak ve 3 puan alacak. İzmir Çoruhlu ise Uşakspor'u evinde ağırlayacak.

