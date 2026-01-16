100 yıllık acıyı pastelle anlattı: Londra’da Filistin sergisi

Filistinlilerin iki yılı aşkın süredir İsrail’in katliamlarına maruz kaldığını, ancak sorunun çok daha eski yıllara dayandığını vurgulayan Ertaş, “Bu davanın en büyük destekçilerinden biri de Türkiye ve Türk halkıdır. Türkiye, son iki yıldır hem diplomasi hem yardımlar alanında hem de toplumsal tepki anlamında duruşunu ortaya koydu.” diye konuştu.