Kuru boya ve toz pastel tekniğiyle hazırladığı, küratörlüğünü Samed Karagöz’ün üstlendiği 20 eserden oluşan serginin açılışı P21 Gallery’de yapıldı.
100 yıllık acıyı pastelle anlattı: Londra’da Filistin sergisi
P21 Gallery ile Saka Sanat’ın işbirliği ve Londra Yunus Emre Enstitüsü’nün desteğiyle düzenlenen açılış törenine Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ile AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da katıldı.
Ertaş, açılışta yaptığı konuşmada, Türk sanatçı tarafından yaratılan ve Filistin’deki dramı gözler önüne seren serginin çok anlamlı olduğunu belirtti.
Filistinlilerin iki yılı aşkın süredir İsrail’in katliamlarına maruz kaldığını, ancak sorunun çok daha eski yıllara dayandığını vurgulayan Ertaş, “Bu davanın en büyük destekçilerinden biri de Türkiye ve Türk halkıdır. Türkiye, son iki yıldır hem diplomasi hem yardımlar alanında hem de toplumsal tepki anlamında duruşunu ortaya koydu.” diye konuştu.
Ertaş, Filistin konusunda dünya çapında oluşan tepkilerin kıymetli olduğunu ifade ederek, Türkiye’nin hem toplum hem devlet düzeyinde üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini söyledi.
HANZALA, “BULUTLARIN ÜZERİNDE YOLCULUKTA"
Sanatçı Aygeç, eserlerin hazırlanmasının 10 aylık yoğun bir işçilik gerektirdiğini ve toplam bir yıllık süreçte tamamlandığını anlattı.
Her eserin farklı bir konuyu ele aldığını belirten Aygeç, “Filistin’in şu anki durumu 3-5 yıldan ibaret değil. Sosyal medyanın kullanımıyla güncel olarak herkesin buna hassasiyet gösterdiğini anlıyoruz ama yaklaşık 100 yıla yakın süredir orada bu problem devam ediyor.” ifadelerini kullandı.
Aygeç, eserlerdeki özgün kompozisyonlara da değinerek, “Caspar David Friedrich’in bir resmini (Bulutların üzerinde yolculuk) Hanzala ile bir araya getirdim ve kendime ait bir kurgu oluşturdum. Filistin’in kendi edebiyatçılarının, şairlerinin de süreç içerisinde bu problemle alakalı nasıl direniş gösterdiğini ele almaya çalıştım.” dedi.
Sanatçı, serginin bir yıllık hazırlık sürecinin araştırma, konu belirleme ve psikolojik dengeyi koruma üzerine geçtiğini ifade etti.
İLHAMİNİ FİLİSTİNLİ ŞAİRLERDEN ALDI
Küratör Karagöz, serginin ismini Filistinli şair Mahmud Derviş’in “Sürgündeki zeytin ağacına mektuplar” dizelerinden aldığını açıkladı.
Sergideki eserlerin Filistin’de hâlâ sürmekte olan sorunları yansıttığını belirten Karagöz, “Bunlar, geçmiş zamanda kalmış problemler değil bu problem 100 yıldır devam ediyor.” dedi.
Karagöz, serginin Filistin’in önemli şairlerinden aldığı ilhamla şekillendiğini vurgulayarak, “Londra, sanatın bir merkezi ama sadece o da değil. Geçmiş dönemde yaşadığımız kolonyal düşüncenin de merkezlerinden. Bu kolonyal yaşantının ve yaklaşımın bir sonucu aslında Filistin’de bugün yaşanan problemler. (Sergi) Ona bir cevap niteliği de taşıyor.” ifadelerini kullandı.
Sergi, 15-30 Ocak tarihleri arasında Londra’nın King’s Cross bölgesine yakın galeride sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.