100 bin TL’nin 32 günlük mevduat faizi getirisi değişti: İşte o bankalar

Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren politika faizinde 650 bazlık bir indirime gitti. Bu indirim ile faiz 39,5’ten yüzde 38’e düştü. Bu düşüş ardından altın ve gümüşte yaşanan rekorların ardından bankada parası olanlar yatırımlarının kazancının merak ediyor.
2026 yılının ilk haftasında bankaların mevduat faizlerinde de yarış son sürat devam ediyor. Maddi durumu 100 bin TL’yi sağlayan vatandaş ise 32 günlük faiz getirisini merak ediyor. İşte banka banka faiz oranları...Süleyman Çay
Yeniçağ olarak bankaların faiz oranlarını çıkarttık. İşte banka banka faiz oranları şu şekilde:
Odea (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): %45,00 faiz oranı ile 3.255 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.255 TL olur. Bu oran 7.500 TL ile 10.000.000 TL arasındaki bakiyeler için geçerli.
ON (ON Plus): %45,00 faiz oranı ile 3.255 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.255 TL olur. 1.000.000 TL'ye kadar olan tutarlar bu orandan yararlanabilir.
CEPTETEB (Marifetli Hesap): %44,00 faiz oranı ile 3.182 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.182 TL olur. Bu oran 90 gün boyunca geçerlidir.
Getirfinans (Günlük Vadeli Hesap): %43,00 faiz oranı ile 3.110 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.110 TL olur.
ING (Turuncu Hesap): %42,50 faiz oranı ile 3.074 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.074 TL olur.
Akbank (Serbest Plus Hesap): %42,00 faiz oranı ile 3.038 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.038 TL olur. 10.000 TL ve üzeri bakiyeler için avantajlıdır.
DenizBank (E-Mevduat): %41,50 faiz oranı ile 3.002 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.002 TL olur.
Akbank (Vadeli TL Hesap): %41,50 faiz oranı ile 3.002 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 103.002 TL olur. Bu oran yeni müşterilere özel sunulmaktadır.
Yapı Kredi (Vadeli Mevduat): %40,50 faiz oranı ile 2.929 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.929 TL olur. Vade dönüşümüne özel bir tekliftir.
Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %40,29 kâr payı oranı ile 2.914 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.914 TL olur.
N Kolay (N Kolay Bono): %40,00 faiz oranı ile 2.893 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.893 TL olur.
Garanti BBVA (E-Vadeli Hesap): %40,00 faiz oranı ile 2.893 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.893 TL olur.
ON (E-Mevduat): %39,00 faiz oranı ile 2.821 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.821 TL olur. 1.000.000 TL'ye kadar geçerli.
Türkiye İş Bankası (Vadeli TL Mevduat): %38,00 faiz oranı ile 2.748 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.748 TL olur.
Getirfinans (Vadeli Hesap): %38,00 faiz oranı ile 2.748 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.748 TL olur.
Enpara.com (Vadeli Mevduat): %33,00 faiz oranı ile 2.387 TL net getiri sağlar; vade sonunda toplam tutar 102.387 TL olur.