İstinaf Mahkemesi’nden Milyonlara "Tahliye" Uyarısı!
İstanbul Bölge Mahkemesi 49. Hukuk Dairesi, kira uyuşmazlıklarında dengeleri değiştirecek tarihi bir karara imza attı. Özellikle uzun süreli kiracıların kendilerini güvende hissettiği "sebepsiz çıkarılamama" dönemi resmen sona erdi. Mahkeme, 10 yıllık uzama süresini dolduran sözleşmelerde mülk sahibinin haklarını ön plana çıkardı.
10 yılını dolduran kiracılar dikkat: Yargıdan emsal karar
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nden milyonları ilgilendiren emsal karar: Artık ev sahiplerinin tahliye için 'haklı bir sebep' sunmasına gerek kalmadı. İşte tahliye krizinde yeni dönemin tüm detayları...Abdullah Kerzi
Artık "Oğlum Gelecek, Ev Satıldı" Bahanesine Gerek Yok!
Eski düzenlemede ev sahiplerinin kiracıyı tahliye edebilmesi için kendisinin ihtiyacı olması veya evin yeniden inşası gibi somut gerekçeler sunması gerekiyordu. Yeni emsal kararla birlikte, 10 yılını doldurmuş kiracılar için bu bahanelerin hiçbirine ihtiyaç kalmadı. Ev sahibi "sadece istediği için" sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek.
Tahliyenin Altın Kuralı: "3 Ay Önce İhtar" Şartı
Süreç kendiliğinden işlemiyor; ev sahiplerinin dikkat etmesi gereken hukuki bir takvim var. Tahliye hakkının doğması için kira sözleşmesindeki "uzama süresinin" bitimine en az 3 ay kala kiracıya noter kanalıyla yazılı ihtarname gönderilmesi zorunlu. Bu süreyi kaçıran ev sahibi, bir sonraki uzama dönemini beklemek zorunda kalacak.
Yargıtay Yolu Kapandı: Karar Kesin ve Dönüşsüz!
Birçok kiracının güvendiği "davayı Yargıtay'a taşır süreci uzatırım" stratejisi bu kararla boşa çıktı. İstinaf mahkemesinin verdiği bu karar kesin nitelik taşıyor. Yani mahkemenin tahliye kararı vermesi durumunda dosya Yargıtay’a gitmeyecek, kiracı için taşınma süreci yasal olarak kesinleşmiş olacak.
Hukuk çevrelerinde ve sosyal medyada büyük yankı uyandıran kararın gerekçesinde mülkiyet hakkına vurgu yapıldı. Karara yönelik yapılan "Bir zahmet ev sahibi evin tapusunu kiracıya verecek değil ya!" yorumları, mülk sahiplerinin uzun süredir beklediği hukuki korumaya kavuştuğu şeklinde değerlendiriliyor.
Kimler Risk Altında? Süre Nasıl Hesaplanıyor?
Kira kontratının yapıldığı ilk 1 yıl ve ardından gelen 10 yıllık "uzama süresi" (toplam 11 yıl) bittiği andan itibaren risk başlıyor. Eğer 2015 ve öncesinde kira sözleşmesi imzaladıysanız, ev sahibiniz bu yeni emsal kararı kullanarak kapınızı çalabilir. Uzmanlar, hem ev sahiplerinin hem de kiracıların sözleşme tarihlerini kontrol etmesini öneriyor.