1 Milyon TL'ye aylık 13.587 TL taksit: İlk evim kredisi detayları

Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile gelen "İlk Evim" kredisi, 1 milyon TL için aylık sadece 13.587 TL taksit imkanı sunuyor. İlk kez ev alacaklara özel düşük maliyetli fırsat 2026'da başlıyor...Dilek Taşdemir
KONUT SAHİBİ OLMA HAYALİ GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR
Konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve piyasa kredi faizlerindeki artış, ilk kez ev almak isteyenleri zorluyor. Bu ortamda devreye girecek "İlk Evim" konut kredisi, düşük faiz oranı ve uzun vadeli ödeme kolaylığıyla dikkat çekiyor.
KREDİ PAKETİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın teknik çalışmalarını sürdürdüğü kredi paketi, 2026 yılının ilk yarısında Meclis gündemine gelerek yasalaşması bekleniyor.
Çalışmalar tamamlandıktan sonra kampanya takvimi netleşecek ve başvuru süreci başlayacak.
YÜZDE 1,20 FAİZ VE 180 AY VADE AVANTAJI
Orta Vadeli Program kapsamında planlanan modelde faiz oranı aylık %1,20 olarak öngörülüyor.
Kredi, kamu bankaları aracılığıyla verilecek ve vade süresi en fazla 180 ay olabilecek. Temel amaç, dar ve orta gelirli vatandaşların konuta daha kolay erişmesini sağlamak.
KİMLER BAŞVURABİLECEK? MUHTEMEL ŞARTLAR NELER?
Yeni kredi modeline başvuruda öne çıkan kriterler şöyle:
-İlk kez konut satın alıyor olmak
-Üzerine kayıtlı başka bir konut bulunmamak
-Alınacak konutun bulunduğu şehirde ikamet etmek
-Son 1 yıl içinde konut satışı yapmamış olmak
-Hisseli konutlarda yüzde 50'den fazla paya sahip olmamak
-Belirlenen gelir kriterlerini karşılamak
KREDİ LİMİTİ ESNEK OLABİLECEK
Pakette 2 milyon TL üzeri tutarlar için limit artışı seçeneği de gündemde. Böylece farklı bütçelere göre daha esnek finansman imkânı sunulması hedefleniyor.
1 Milyon TL Kredi İçin Aylık Taksit Ne Kadar?
Yüksek piyasa faizleri nedeniyle geri ödeme yükü artarken, yeni paket önemli avantaj getiriyor.
Yüzde 1,20 faiz ve 180 ay vade ile:1 milyon TL kredi için aylık taksit: yaklaşık 13.587 TL
Toplam geri ödeme: yaklaşık 2.445.701 TL
Bu tabloya göre mevcut kredi koşullarına kıyasla yaklaşık 1 milyon TL daha az ödeme yapılması öngörülüyor.
MEVCUT FAİZLERLE KARŞILAŞTIRMA
Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının güncel konut kredilerinde faiz oranları yüzde 2,49 civarında seyrediyor.
Bu oranlarla aynı tutarda kredi kullanıldığında toplam geri ödeme miktarı çok daha yüksek çıkıyor.
AMAÇ, KONUTA ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRMAK
Yeni modelin ana hedefi, ilk kez ev sahibi olacak vatandaşların finansmana ulaşımını kolaylaştırmak ve aylık ödeme yükünü sürdürülebilir seviyeye çekmek. Başvuru detayları açıklandığında kampanyaya yoğun talep gelmesi bekleniyor.
