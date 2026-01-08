Yeniçağ Gazetesi
08 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul 15°
1 milyon TL'nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı

1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı

2026 yılının ilk haftasında bankaların mevduat faizlerinde de yarış iyice kızıştı. 1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı. İşte banka banka faiz oranları...

Süleyman Çay Süleyman Çay
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 1

Bankada bir miktar parası olan vatandaş parasını değerlendirmek için yatırım araçlarına yöneliyor. Bu noktada parayı değerlendirmek için yatırımcılar mevduat faizlerine yöneliyor. Yeni yıl öncesi mevduat faizleri artmaya başladı.

1 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 2

Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren politika faizinde 650 bazlık bir indirime gitti. Bu indirim ile faiz 39,5’ten yüzde 38’e düştü. Bu düşüş ardından altın ve gümüşte yaşanan rekorların ardından bankada parası olanlar yatırımlarının getirisini merak etmeye başladı.

2 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 3

2026 yılında bankaların faiz oranı ise merak edilirken, Yeniçağ olarak bankaların faiz oranlarını çıkarttık. İşte banka banka faiz oranları şu şekilde:

3 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 4

Odeabank (Günlük Kazandıran Oksijen Hesap): %45,00 faiz oranı ile 32.548 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.032.548 TL)

4 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 5

CEPTETEB (Marifetli Hesap): %44,00 faiz oranı ile 31.825 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.031.825 TL)

5 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 6

QNB (Kazandıran Günlük Hesap): %43,50 faiz oranı ile 31.463 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.031.463 TL)

6 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 7

ON Plus (ON Plus Mevduat) & Getirfinans (Günlük): %43,00 faiz oranı ile 31.101 TL net getiri sağlarlar. (Vade sonu toplam: 1.031.101 TL)

7 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 8

ING (Turuncu Hesap): %42,50 faiz oranı ile 30.740 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.030.740 TL)

8 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 9

Akbank (Serbest Plus) & Yapı Kredi (Vadeli): %42,00 faiz oranı ile 30.378 TL net getiri sağlarlar. (Vade sonu toplam: 1.030.378 TL)

9 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 10

DenizBank (E-Mevduat): %41,50 faiz oranı ile 30.016 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.030.016 TL)

10 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 11

Akbank (Vadeli TL Hesap): %40,50 faiz oranı ile 29.293 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.029.293 TL)

11 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 12

Hayat Finans (Avantajlı Hesap): %40,29 kâr payı oranı ile 29.141 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.029.141 TL)

12 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 13

N Kolay, Garanti BBVA & Getirfinans (32 Gün): %40,00 faiz oranı ile 28.932 TL net getiri sağlarlar. (Vade sonu toplam: 1.028.932 TL)

13 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 14

Enpara.com & ON (E-Mevduat): %39,00 faiz oranı ile 28.208 TL net getiri sağlarlar. (Vade sonu toplam: 1.028.208 TL)

14 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 15

Türkiye İş Bankası (Vadeli TL): %38,50 faiz oranı ile 27.847 TL net getiri sağlar. (Vade sonu toplam: 1.027.847 TL)

15 16
1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı - Resim: 16

NOT: Bankaların faiz oranları belirli şartlar sağlanmadığında değişmektedir.

16 16
