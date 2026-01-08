1 milyon TL’nin 32 günlük faiz getirisi rekor kırdı: Bankaların yarışı kızıştı

Merkez Bankası, temmuz ayından itibaren politika faizinde 650 bazlık bir indirime gitti. Bu indirim ile faiz 39,5’ten yüzde 38’e düştü. Bu düşüş ardından altın ve gümüşte yaşanan rekorların ardından bankada parası olanlar yatırımlarının getirisini merak etmeye başladı.