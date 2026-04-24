Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın sayılı ve dünyanın önde gelen hayvanat bahçelerinden biri olan parkta uzun yıllar yalnız yaşayan erkek zürafa, bu nedenle halk arasında “müzmin bekar” olarak anılıyordu. Yaklaşık 10 yıl önce Kayseri’den getirilen dişi zürafayla eşleştirilen bu özel hayvan, ne yazık ki yavrusunun doğumunu göremedi. 2001 yılında Ankara’daki Atatürk Orman Çiftliği’nden getirildiğinde 7 yaşında olan zürafa, 25 yıl boyunca parkın en sevilen sakinlerinden biri olmuştu.

Doğumdan sonra iki aylık olan yavru zürafaya annesi büyük bir özenle bakıyor. Türkiye’de bir hayvanat bahçesinde doğan ilk zürafa olma özelliğini taşıyan yavru, hem bakıcıların hem de ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Özellikle yıllarca erkek zürafanın bakımını üstlenen ekip, şimdi aynı ilgiyi yavruya gösteriyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de yavru zürafanın ilk kez ziyaretçilerle buluştuğu etkinliğe katılarak yakından ilgilendi. Park yetkililerinden anne ve yavrunun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Şahin, bu doğumun kentin doğa ve hayvan dostu yaklaşımının önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Yaklaşık 15 ay süren gebelik döneminde babasını kaybeden yavru zürafanın ismi ise sosyal medya üzerinden yapılacak bir anketle belirlenecek. Şahin, tüm vatandaşları hem isim önerisinde bulunmaya hem de yavruyu görmek için parka davet etti.

Parkta hayvanların sağlıklı ve mutlu bir ortamda yaşadığını ifade eden Şahin, esprili bir dille hayvanların iyi beslenmesinin doğum oranlarını artırdığını dile getirdi. 2026 yılının ilk dört ayında parkta toplam 115 yavru dünyaya gelirken, yüksek doğurganlık oranı dikkat çekti.

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğretmen ve öğrencilere ücretsiz hizmet verilmesiyle parkta büyük bir yoğunluk yaşandı. Sadece bayram günü 28 bin ziyaretçi ağırlayan park, 2026’nın ilk dört ayında 1 milyon 800 bin ziyaretçiye ulaştı. Yıl sonu hedefi ise 10 milyon ziyaretçi olarak açıklandı.