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Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından düzenlenen mitinglerde çalınan Zülfü Livaneli’nin ikonik eseri "Yiğidim Aslanım", sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

Mitinglerde telefon ışıklarının yakılması ve duygusal ezgilerin tercih edilmesinin sokaktaki muhalif enerjiyi söndürdüğü yönündeki eleştiriler dikkat çekti.

Bir sosyal medya kullanıcısı, şarkının bu amaçla kullanılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek doğrudan eser sahibi Zülfü Livaneli’ye çağrıda bulundu. Kullanıcı paylaşımında, "Müzikal olarak çok güzel bir türkü, sözleri de çok anlamlı ama birikmiş muhalif enerjiyi sönümlemenin melodisi haline getirildi. Livaneli kibarca Özel'e 'artık çalmayın mitinglerde kardeşim' dese de kendi eserine sahip çıksa..." ifadelerine yer verdi.

ZÜLFÜ LİVANELİ'DEN 'YİĞİDİM ASLANIM' RİCASI

Tepkiler üzerine X hesabı üzerinden açıklama yapan Zülfü Livaneli, eleştirilere yanıt verdi. Usta sanatçı, eserin mitinglerde çalınmaması yönündeki talebini ilgili kesimlere daha önce ilettiğini belirterek, "Ben de aynı gerekçeyle çalmamalarını rica ettim kendilerinden" dedi.

Livaneli'nin bu çıkışı sosyal medyada karşılıksız kalmadı. Çağrıyı yapan kullanıcı, sanatçının duyarlılığına teşekkür ederek, "Duyarlılığınız için ve nazik yanıtınız için teşekkürler Zülfü bey... Elinize, gönlünüze sağlık" sözleriyle memnuniyetini paylaştı.