2024 yılında kamuoyuna açıklanan ve araştırmacılar tarafından Zülfikar olarak tanımlanan ve İslam geleneğinde “İslam'ın 1 Numaralı Kılıcı” olarak bilinen eser; akademik, dini ve kamusal tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor. İslam tarihinde benzersiz bir sembolik değere sahip olan Zülfikar’a atfedilen bu eser, hem bilimsel araştırmalar hem de kültürel miras bağlamında uluslararası ilginin odağında olmayı sürdürüyor.

Kılıç ilk kez, İsviçre’de özel bir koleksiyonerin mülkiyetinde bulunan bir objenin bilimsel incelemeye tabi tutulmasının ardından 2024 yılında gündeme gelmişti. Koleksiyonerin 2006’dan bu yana sahip olduğu eser, uzun yıllar boyunca “Zülfikar’ın kopyası” olarak sergilenmiş; ancak sonradan yapılan epigrafik, metalurjik ve teknolojik analizler, araştırmacıları eserin tarihsel niteliğini yeniden değerlendirmeye yöneltmişti.

AŞINMA İZLERİ TARİHSEL KULLANIM İHTİMALİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Araştırma ekibinin paylaştığı bilgilere göre, kılıç üzerindeki yazıtların çözümlenmesi ve metal yapısına ilişkin analizler, erken İslam tarihiyle uyumlu sonuçlar ortaya koydu. Yazıtlarda Hz. Muhammed, Hz. Fatıma, Hz. Ali ile oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’in isimlerinin yer alması ve bıçağın beş ayrı noktada “Zülfikar” olarak tanımlanması, çalışmanın temel dayanakları arasında bulunuyor. Ayrıca kılıcın antik wootz çeliğinden yapılmış olması ve yüzeyindeki aşınma izlerinin tarihsel kullanım ihtimaliyle örtüşmesi, uzmanlar tarafından dikkat çekici unsurlar olarak değerlendiriliyor.

Araştırma ekibi tarafından sunulan materyallere göre, yenilenen ilgi, bıçak üzerindeki yazıtların çözümlenmesiyle birlikte metalin kimyasal ve teknolojik analizlerinin yapılmasının ardından ortaya çıktı. Bu bulgular, çalışmaya katılan uzmanlar tarafından erken İslam tarihiyle uyumlu olarak yorumlanıyor. İlk açıklama sırasında, Zülfikar’ın sembolik önemi ve 7. yüzyılda tarihsel kayıtlardan kaybolmuş olması nedeniyle, iddialar hem yoğun ilgi hem de şüpheyle karşılanmıştı.

TANIMA MUTABAKATI IMZALANDI

Aralık 2024’te davetli Müslüman âlimler ve toplum temsilcilerine yönelik kapalı bir sunumun ardından, çoğunluğu imam olmak üzere 15 dini figür tarafından bir Tanıma Mutabakatı imzalandığı da kamuoyuna yansıdı. Bu muhtıra, organizatörleri tarafından, araştırma bulgularına yönelik kolektif bir kabul beyanı olarak tanımlandı ve teolojik bir hüküm niteliği taşımadığı özellikle vurgulandı.

İsviçreli sanat uzmanı ve eksperi Dr. Mike Tamoikin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Peygamber’in dokuz kılıcından biri olan El-Masur üzerinde babasının adı Abdullah bin Abdülmuttalib yazılıysa, herkes bu bıçağın özgün ve gerçek bir kutsal emanet kılıç olduğunu tereddütsüz kabul eder. El-Rasub adıyla bilinen kılıçta ise Peygamber’in soyundan Cafer es-Sadık’ın (702–765) adı yer alır. Kimsenin bunun o kişiye ait gerçek kılıç olmadığı yönünde bir şüphesi yoktur. Bu kılıçta ise bunun Zülfikar’ın kılıcı olduğu beş kez yazılı” ifadelerini kullandı.

İSLAM TARİHİNDE BENZERSİZ BİR KONUMA SAHİP

Proje temsilcileri, tarihsel atıf çalışmalarının tek bir kanıta değil; epigrafi, metalurji, tarih ve karşılaştırmalı analiz gibi disiplinlerin kesişimine dayandığını vurguluyor. Tartışmaların sürmesinin, bilimsel ciddiyetin bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Uzmanlara göre, Zülfikar’a atfedilen bu kılıç yalnızca maddi bir nesne olarak değil, aynı zamanda hafıza, kimlik ve kültürel miras açısından da derin anlamlar taşıyor. Hz. Muhammed, Hz. Ali ve Hz. Hüseyin ile ilişkilendirilen Zülfikar, İslam tarihinde benzersiz bir konuma sahip olmaya devam ederken, etrafındaki tartışmalar da doğal olarak akademik alanın ötesine uzanıyor.