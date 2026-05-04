Aksaray Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Sanayici Zuhal Mansfield, “Para Nerede?” başlıklı sunumunda ekonomik fırsatlar, girişimcilik ve yapay zekânın ekonomiye etkilerini değerlendirdi. Programda akademisyenler, öğrenciler ve iş insanları bir araya geldi.

ASÜ’DE EKONOMİ VE GELECEK KONUŞULDU

Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte ekonominin geleceği, girişimcilik ve teknolojik dönüşüm başlıkları ele alındı. İİBF Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Gör. Seyfullah Gümüşok, Aksaraylı iş insanları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“PARA NEREDE?” SUNUMU

Etkinliğin konuşmacısı Sanayici Zuhal Mansfield, “Para Nerede?” başlıklı sunumunda paranın tarihsel gelişimi ve ekonomik dönüşüm süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Mansfield, girişimciliğin günümüz ekonomisindeki rolüne dikkat çekti.

Mansfield konuşmasında, ekonomik koşulların doğru analiz edilmesinin önemine vurgu yaparak, “özellikle gençlerin değişen ekonomik koşulları doğru okuması gerektiğini” ifade etti.

GİRİŞİMCİLİK VE KADINLARIN ROLÜ

Konuşmasında kadınların ekonomik hayattaki yerine de değinen Mansfield, üretime katılan kadınların hem yerel hem de ulusal ekonomiye katkı sunduğunu belirtti. İş yaşamındaki zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hareket edilmesi gerektiğini kendi deneyimlerinden örneklerle aktardı.

YAPAY ZEKÂ VE EKONOMİK DÖNÜŞÜM

Programın son bölümünde yapay zekânın ekonomiye etkileri ele alındı. Yapay zekânın iş yapış biçimlerini dönüştürme potansiyeline dikkat çekilirken, yeni ekonomik değer alanlarının çoğu zaman teknolojiden ziyade onu mümkün kılan altyapı ve uygulama alanlarında ortaya çıktığı vurgulandı.

PROGRAM TAMAMLANDI

Etkinliğin sonunda ASÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Köse, konuşmacı Zuhal Mansfield’e teşekkür belgesi takdim etti. Program, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.