Meta CEO’su Mark Zuckerberg, yöneticilik görevlerinde kendisine destek olacak bir yapay zekâ botu üzerinde çalıştığını duyurdu.

The Wall Street Journal’da yer alan habere göre Zuckerberg, bu bot sayesinde bilgiye daha hızlı erişmeyi ve karar süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor.

ŞİRKET İÇİNDE YAPAY ZEKÂ YAYILIYOR

Meta’nın yalnızca üst yönetimde değil, tüm çalışanlar arasında yapay zekâ kullanımını yaygınlaştırmayı hedeflediği belirtiliyor. Şirket içi platformlarda çalışanların geliştirdikleri yeni yapay zekâ araçlarını ve kullanım senaryolarını paylaştıkları yoğun bir etkileşim ortamı oluştuğu ifade ediliyor.

Bazı çalışanlar bu dönemi, şirketin “hızlı hareket et ve boz” anlayışının hakim olduğu ilk yıllarına benzetirken, Zuckerberg’in artık daha sağlam altyapı ile hızlı ilerleme yaklaşımını benimsediği aktarılıyor.

KİŞİSEL BOTLAR VE YENİ ARAÇLAR

Şirket içinde çalışanların, sohbet kayıtlarına ve iş dosyalarına erişebilen, gerektiğinde diğer çalışanlar ya da onların botlarıyla iletişim kurabilen kişisel yapay zekâ araçları kullandığı belirtiliyor. My Claw adlı araç bu alanda öne çıkarken, “Second Brain” isimli bir başka sistem de dikkat çekiyor.

Claude üzerine inşa edilen Second Brain, proje belgelerini indeksleyip sorgulayabilme özelliğiyle çalışanlara destek sağlıyor.

DEĞİŞİM ÇALIŞANLARI ENDİŞELENDİRİYOR

Şirket içinde bazı çalışanlar bu dönüşümü heyecan verici bulurken, bazıları ise hızlı değişim ve yapay zekâ odaklı stratejinin işten çıkarmalara yol açabileceği endişesini dile getiriyor.

Meta, Covid-19 döneminde çalışan sayısını yaklaşık 87 bine kadar çıkardıktan sonra 2022’de 11 bin kişilik işten çıkarma gerçekleştirmişti. Mark Zuckerberg, 2023 yılını “verimlilik yılı” ilan ederek 10 bin ek pozisyonun kaldırılacağını açıklamıştı. Yıl sonunda şirketin çalışan sayısı yaklaşık 67 bine geriledi.