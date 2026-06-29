Dünya çapında büyük tartışmalara neden olan sanal bahis, ABD’de farklı bir seviyeye çıktı. Spor dışında her konuda bahisler açan bahis platformları ABD’de tartışmaların merkezine yerleşti. Ancak gelen son haber bu durumun farklı bir seviyeye çıkabileceğini gösterdi.
Zuckerberg sanal bahis işine giriyor: Sosyal medyaya entegre edecek
Meta CEO’su Mark Zuckerberg'in son girişimi ortalığı ayağa kaldırdı. Zuckerberg, dünya çapında çok tartışmalı olan sanal bahis işine girmeyi hedefliyor. Söz konusu plana göre geliştirilecek sanal bahis platformu sosyal medyaya entegre edilecek.Kaynak: Haber Merkezi
New York Times tarafından paylaşılan bilgilere göre Meta CEO’su Zuckerberg, Meta bünyesinde "Arena" adını taşıyan yeni bir tahmin piyasası uygulaması geliştiriyor. (Polymarket ve Kalshi gibi platformlar kendilerini "tahmin piyasası" olarak lanse ediyor olsalar da bunlar özünde online bahis uygulamaları.)
Şirketin aynı zamanda sektörün önde gelen platformları arasında yer alan Polymarket ve Kalshi ile olası iş birliklerini değerlendirdiği belirtiliyor. Meta'nın bu sistemi özellikle 18-34 yaş aralığındaki kullanıcılara hitap edecek şekilde tasarladığı belirtiliyor.
Şirketin planı yalnızca bağımsız bir uygulama geliştirmekle sınırlı değil. Habere göre Meta, Arena'nın bazı özelliklerini doğrudan Facebook ve Messenger'a entegre etmeyi de değerlendiriyor. Böylece kullanıcılar grup sohbetlerinde, haber akışında ya da izledikleri videoların altında belirli olaylar hakkında tahmin yapıp bunlara para yatırabilecek.
Yani tahmin piyasaları, sosyal medya deneyiminin doğal bir parçası hâline getirilecek. Arena'nın geliştirilmesine liderlik eden Meta yöneticilerinden Ime Archibong'un şirket içinde paylaştığı mesajlar da bu stratejiyi doğruluyor.
Söz konusu plan daha şimdiden tartışmaları da beraberinde getirdi. Instagram ve Facebook'un gibi uygulamaların özellikle de gençlerde bağımlılık yaratacak şekilde tasarlandığı uzun süredir konuşuluyor.
Hatta Zuckerberg bu yüzden bir dava süreciyle de yüz yüze kalmıştı. İşin daha bu kısmı tartışılırken, bir de buna sürekli kullanıcıların elinin altında olacak bir bahis/kumar sisteminin eklenmesi, bağımlılık meselesini daha da endişe verici bir hâle getiriyor. Çünkü bu dönüşüm yaşanırsa, sosyal medya bağımlılığının kumar bağımlılığına evrilmesinin de önü açılmış olacak.
ABD'de yapılan araştırmalar da bu kaygıları destekler nitelikte. Spor bahislerinin yasallaştığı eyaletlerde kumar bağımlılığı tanısı alan kişi sayısının son yıllarda önemli ölçüde arttığı, en büyük artışın ise 18-29 yaş grubunda görüldüğü belirtiliyor. Uzmanlar, bahis mekaniklerinin sosyal medya akışlarına, mesajlaşma uygulamalarına ve viral içeriklere entegre edilmesinin bu eğilimi daha da hızlandırabileceğini düşünüyor.