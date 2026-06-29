Zuckerberg sanal bahis işine giriyor: Sosyal medyaya entegre edecek

Hatta Zuckerberg bu yüzden bir dava süreciyle de yüz yüze kalmıştı. İşin daha bu kısmı tartışılırken, bir de buna sürekli kullanıcıların elinin altında olacak bir bahis/kumar sisteminin eklenmesi, bağımlılık meselesini daha da endişe verici bir hâle getiriyor. Çünkü bu dönüşüm yaşanırsa, sosyal medya bağımlılığının kumar bağımlılığına evrilmesinin de önü açılmış olacak.