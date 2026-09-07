Aziz Nesin, yıllar önce Zübükzade İbraam Bey karakterini yarattığında yalnızca bir kişiyi anlatmıyordu.

Bir toplumun zaaflarını, çıkar ilişkilerini, siyasal hafızasını ve zaman zaman kendi eliyle büyüttüğü bir tipi anlatıyordu.

Aradan 65 yıl geçti.

İbraam Bey yok artık…

Ama “Zübük” kavramı hâlâ yaşıyor.

Üstelik zaman değiştikçe Zübük de kılık değiştiriyor.

Eskiden kapı kapı dolaşırdı, bugün ekran ekran dolaşıyor.

Eskiden meydanlarda nutuk atardı, bugün sosyal medyada slogan atıyor.

Eskiden el pençe divan durduğu kişilerin karşısında bugün kürsülerden ahkâm kesiyor.

Dün söylediğini bugün değiştirebiliyor.

Bugün söylediğini yarın hiç söylememiş gibi davranabiliyor.

İlkesini şartlara göre değiştirebiliyor.

Rüzgâr nereden eserse ceketini o tarafa çevirebiliyor.

Ve bazen…

Sakızını patlata patlata karşımıza çıkabiliyor.

Ama burada mesele sakız değil.

Sakız çiğnemek elbette ne suçtur ne de tek başına bir anlam taşır.

Benim burada kullandığım “sakız” sadece bir ironi.

Bir ruh hâlinin, bir siyasi tavrın, hatta zaman zaman toplumda oluşan “Nasıl olsa bir şey olmaz” rahatlığının sembolü.

İşte benim “sakızlı Zübük” dediğim de tam olarak bu.

Bir kişi değil.

Bir tip.

Bir zihniyet.

Bir davranış biçimi.

Çünkü Zübükzade İbraam Bey'in asıl mirası bir isim değil, bir karakter özelliğidir.

Dün başka konuşup bugün başka konuşmak…

Güce göre tavır almak…

İlkeyi çıkarın önüne koyamamak…

Sözü ile davranışı arasındaki mesafeyi giderek büyütmek…

Ve bütün bunları son derece doğal bir şeymiş gibi sunabilmek…

İşte Zübüklük biraz da budur.

Üstelik Zübük yalnızca siyasette aranacak bir tip değildir.

Zübüklük bir rozet değildir.

Bir makam değildir.

Bir partiye ait değildir.

Bir zihniyettir.

Bu yüzden bugün herhangi bir siyasi partinin içinde, dışında, sağında, solunda “Zübük” aramak yerine; Zübük zihniyetinin nasıl ortaya çıktığına bakmak gerekir.

Çünkü isimler değişir.

Partiler değişir.

Sloganlar değişir.

Kürsüler değişir.

Ama zihniyet aynı kalabilir.

Ve işte tam burada Aziz Nesin'in yıllar önce bıraktığı soru yeniden karşımıza çıkar:

Bir Zübük nasıl bu kadar güç kazanır?

Cevap yalnızca onda değildir.

Onu alkışlayanlarda da değildir.

Asıl cevap, Zübüklüğü sıradanlaştıran siyasal ve toplumsal ortamda aranmalıdır.

Yalanın unutulduğu…

Tutarsızlığın normal karşılandığı…

Dün söylenenin bugün sorgulanmadığı…

Kişilere göre farklı ölçülerin uygulandığı yerde Zübük rahat eder.

Çünkü Zübük'ün en büyük sermayesi paradır, makamdır, güçtür demiyorum.

En büyük sermayesi unutkanlıktır.

Toplum dün söyleneni hatırlamazsa, bugün söylenene inanmak kolaylaşır.

Dün alkışlanan bugün yuhalanabilir.

Dün yerden yere vurulan bugün göklere çıkarılabilir.

Ve bütün bunlar birkaç sloganla yeniden paketlenebilir.

İşte Zübük burada devreye girer.

Kılığını değiştirir.

Üslubunu değiştirir.

Renk değiştirir.

Ama kendisini ele veren o küçük ayrıntıyı hep yanında taşır:

Çıkarına göre değişen ilke.

Bazen de ağzında bir sakız…

Sakız patlar.

Toplum bakar.

Sonra başka bir gündem gelir.

Ve her şey unutulur.

İşte benim asıl itirazım buna.

Unutmaya.

Çünkü Zübükleri güçlü kılan yalnızca onların cesareti değildir.

Onları güçlü kılan, toplumun hafızasının zayıflamasıdır.

O nedenle bu yazı herhangi bir kişiyi hedef almak için yazılmadı.

Bir siyasetçiye isim vererek “Zübük” demek için de yazılmadı.

Zübük kavramının bugün hâlâ neden bu kadar tanıdık geldiğini sorgulamak için yazıldı.

Aziz Nesin'in Zübükzade İbraam Bey'i belki yıllar önce sahneden çekildi.

Ama Zübük ölmedi.

Kılık değiştirdi.

Bazen kürsüde…

Bazen ekranda…

Bazen sosyal medyada…

Bazen de sakızını patlata patlata karşımıza çıkıyor.

Fakat bizim artık sakızın sesine değil, sözün ve davranışın tutarlılığına bakmamız gerekiyor.

Kim söylüyor diye değil…

Ne söylüyor, dün ne söylemişti ve bugün ne yapıyor?

Asıl ölçümüz bu olmalı.

Çünkü siyaset hafızasızlığı sever.

Zübük ise hafızasızlıktan güç alır.

O yüzden toplumun pusulasını şaşırtan şey yalnızca Zübüklerin varlığı değildir.

Asıl tehlike, Zübüklüğün sıradanlaşmasıdır.

Zübükler değişir.

İsimler değişir.

Dönemler değişir.

Kılıklar değişir.

Ama toplumun hafızası ve cesareti yerinde durduğu sürece, hiçbir Zübük sonsuza kadar sahnede kalamaz.

Sakız patlar…

Sözler havada kalır…

Ama hafıza susmazsa, Zübük'ün devri de kapanır...