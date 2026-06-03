Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları

Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları

Zorunlu trafik sigortasında Haziran 2026 tarifesi açıklandı. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi'nin yayımladığı yeni prim tablosuna göre, aynı şehirdeki sürücüler arasında ödenecek tutar risk basamağına göre değişiklik gösterebiliyor. İşte güncel rakamlar...

Züleyha Öncü Derleyen: Züleyha Öncü
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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 1

Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM), Haziran 2026 zorunlu trafik sigortası tarifesini resmen ilan etti. Yeni güncellemeyle primlere yüzde 1,2 oranında zam gelirken, kazalı ve kazasız sürücüler arasındaki makas açıldı.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 2

İstanbul'da temiz bir sicile sahip sürücü 9 bin 210 TL prim öderken, riskli gruptaki sürücünün faturası 55 bin 262 TL'ye fırladı.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 3

Türkiye'de milyonlarca araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası tarifesi güncellendi. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından açıklanan Haziran 2026 verilerine göre trafik sigortası primleri yüzde 1,2 oranında yükselirken, sürücülerin bulunduğu risk basamağı ödeyecekleri tutarda belirleyici olmayı sürdürüyor.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 4

Yeni Primler Açıklandı


NTV'den Burak Taşçı'nın haberine göre; Yeni tarifeye göre İstanbul'da dördüncü basamakta yer alan bir otomobil sahibinin zorunlu trafik sigortası yaptırabilmesi için 18 bin 421 lira ödeme yapması gerekiyor. Trafik sigortası bulunmayan araçların ise yasal olarak trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 5

Denetimlerde sigortasız araçlara işlem uygulanırken araçlar trafikten men edilebiliyor.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 6

İstanbul, Ankara ve İzmir'de Rakamlar Değişti
Haziran ayı tarifesinde İstanbul'da en yüksek risk grubunda bulunan sürücüler için prim tutarı 55 bin 262 liraya yükseldi. Aynı şehirde en düşük risk grubundaki sürücüler ise 9 bin 210 lira seviyesinde prim ödüyor.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 7

Ankara'da bu rakamlar sırasıyla 53 bin 698 lira ve 8 bin 950 lira olurken, İzmir'de 52 bin 134 lira ile 8 bin 689 lira arasında değişiyor.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 8

Fark Risk Basamaklarında Ortaya Çıktı
Haziran 2026 tarifesinde en dikkat çekici detay, sürücülerin risk durumuna göre oluşan prim farkı oldu. SBM verilerine göre İstanbul'da en yüksek risk grubundaki bir sürücünün ödediği trafik sigortası primi ile en düşük risk grubundaki sürücünün primi arasında yaklaşık yüzde 500'lük fark bulunuyor.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 9

Öte yandan en yüksek trafik sigortası primi ise İstanbul'da 31 ve üzeri koltuk kapasitesine sahip otobüslerde görüldü.

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Zorunlu trafik sigortası haziran tarifesi belli oldu: İşte prim ve ceza oranları - Resim: 10

Bu araçların sıfırıncı basamak primi 379 bin 365 liraya kadar yükseldi.

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Kaynak: Diğer
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